La 'defensa' del hermano de Garzón a un diputado de Vox con 'recado' para Oskar Matute

El hermano del ministro Alberto Garzón, el economista Eduardo Garzón, ha sorprendido en Twitter al corregir al diputado Oskar Matute y, con ello, defender la postura de un parlamentario de Vox, José María Figaredo, quien ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados para clamar contra las energías renovables y el Gobierno de coalición. Sin embargo, aunque Twitter se sigue mofando de él, su valoración no estaría tan mal encaminada.

En concreto, Figaredo ha apuntado que "España tiene una potencia instalada eólica de en torno a los 30 gigas y en el último año se han producido 6", añadiendo además que nuestro país "tiene una potencia solar de en torno a los 20 gigas y en el último año se han producido una media de 4. ¿Por qué? Porque el sol no brilla 24 horas al día, el viento no sopla 24 horas al día. ¿Y qué sucede cuando no sopla el viento y no brilla el sol? Que necesitamos lo que se llama una energía de respaldo".

En este punto, ha acusado al Ejecutivo de que "gracias o por culpa de ustedes, la única energía de respaldo que tiene a día de hoy España es el gas. Por su culpa. Antes teníamos el carbón, teníamos una buena planta nuclear, teníamos la energía hidráulica, que a ustedes tampoco les gusta". Sus palabras han sido motivo de burla de muchos, pero uno de los que se han reído es el diputado de Bildu, que ha ironizado sobre "el día que se entere de que existen los acumuladores y almacenadores de energía".

Verás el día que se entere de que existen los acumuladores y almacenadores de energía…. https://t.co/vk0oG9DWKc — Oskar Matute (@OskarMatute) October 27, 2022

O de que Franco ha muerto. — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) October 27, 2022

Saben para qué sirven las baterías??? — candela mayorga (@candelamayorga) October 27, 2022

Lástima que no se haya inventado un dispositivo que almacene energía durante el día, y que se pueda usar por la noche. Podrían llamarlo, no sé, “batería”. — Fran Xapa🍏💜 (@Franxapa) October 27, 2022

No ha visto las risas que causó Casado con el mismo argumento? Hay acumuladores lo sabe hasta mi sobrina de 5 años — Laurus 💪💜🌈 (@becurios) October 27, 2022

Otro que cree que las placas solares necesitan el cielo despejado. — Jagoba Álvarez Ereño 🔻 (@Jagospierre) October 27, 2022

este sujeto cobra 86K anuales !! ojo hay gente que se la da de entendida y le aplaude !!!!! en fin españistan ... pic.twitter.com/0G2QQAXVR8 — fatani (@fatani20) October 27, 2022

En cambio, ha habido muchos que han dado un tirón de orejas a los que salían alegremente a burlarse del discurso de Vox en este caso. Uno de ellos ha sido Garzón, quien ha explicado que "actualmente, la tecnología para almacenar la energía es muy ineficiente y no permite, en absoluto, sustituir las fuentes de energía en tiempo real":

Actualmente la tecnología para almacenar la energía es muy ineficiente y no permite, en absoluto, sustituir las fuentes de energía en tiempo real. Sólo permite compensar una parte (pequeña). — Eduardo Garzón (@edugaresp) October 27, 2022

"Solo permite compensar una parte pequeña", ha concluido.

