La indignación contra Ortega Smith y su "ratas comunistas": "Vergüenza de cargo público"

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido reprobado dos veces por el Ayuntamiento de Madrid después de haber ironizado sobre la Policía Municipal madrileña en uno de los capítulos de su pódcast La Base. A la propuesta inicial de Vox se ha sumado también la que han presentado desde el PP y Ciudadanos, pero ha sido el portavoz de la formación de ultraderecha, Javier Ortega Smith, el que se ha llevado la palma a la intervención más beligerante, sin cortarse ni un pelo en insultar desde el atril del Pleno de Cibeles.

"Indecente, comunista, proetarra y miserable", han sido algunas de las lindezas que le ha dedicado Smith a Iglesias defendiendo una reprobación a la que Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto han votado en contra. El ex de Podemos había dicho, en una editorial expresada según él en clave de humor para denunciar el procedimiento contra Isa Serra, que con "cinco tías" como ella "veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid", pero no les "serviría de nada" porque "Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde".

Vox pretendía declarar persona non grata a Iglesias, pero el Ayuntamiento no tiene competencias para "hacer ese tipo de calificativos", con lo que se han tenido que conformar con la reprobación. "Queremos repudiar, condenar a ese indecente exvicepresidente de Pedro Sánchez, el de la Agenda 2030, el de la coleta de Galapagar, el podemita con declaraciones insidiosas que atentan a la dignidad de la Policía Municipal e insultan a todos los madrileños", ha dicho Ortega Smith.

"Ratas comunistas"

Siguiendo con los calificativos, el edil de Vox insistió para finalizar en que se estaba reprobando a "personas muy ratas e indecentes, por comunistas, proetarras, por miserables. ¡Viva la Policía Municipal!". Lejos de arrepentirse o matizar cualquier aspecto de su intervención, Ortega Smith ha compartido en sus redes sociales el fragmento en vídeo volviendo a elogiar a los agentes municipales "frente a las ratas comunistas", un apelativo poco cariñoso y más propio de otras épocas:

Frente a las ratas comunistas, ¡Viva nuestra Policía Municipal de Madrid! 🇪🇸 @policiademadrid pic.twitter.com/NMpYO6FOWr — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) October 25, 2022

Tanto es así, que ese "ratas comunistas" no ha pasado desapercibido para los tuiteros, que han querido sacarle los colores con comentarios como estos:

Miserable. Seguro que algún familiar tuyo es más rata https://t.co/DDtVQbT4Jl — Ponnyboy (@Ponnyboy15) October 26, 2022

Hitler llamaba ratas a los judíos, se deshumaniza al según ellos "enemigo interno", así se genera odio y miedo. Bases del fascismo.

El resultado se puede ver en las respuesta: una panda de ignorantes mononeuronales llamando ratas a otras personas por su ideología política. — Un Koala (@CosmosHatred) October 25, 2022

Ese no es un lenguaje propio d un representante público… — Radioactivovel (@radioactivovel) October 25, 2022

Vergüenza de cargo público. — Debordiano (@Debordiano1) October 26, 2022

Tanto estudiar para sólo saber insultar... La pena es que hayáis entrado en instituciones democráticas. — max kastor (@MaxKastor) October 25, 2022

Vete a conquistar Gibraltar a nado, pringao. — I. (@9gngm) October 25, 2022

Tú si que eres una rata , con perdón para las ratas con la comparación — Pako🔻 (@pacobin71) October 26, 2022

Hablo la víbora. — Ascension Montes Granados (@MontesAscension) October 25, 2022

Sin duda es usted un as de la oratoria. ¡Qué palabras tan cultas, sabias e ilustradas!. En su próxima intervención pruebe con estas: caca, pedo y pis. — Piti (@PitiOnline) October 25, 2022

Aquí una rata comunista, y a mucha honra, y rojo a tiempo completo. Un excremento tiene más dignidad que usted, fascista. — David Pradas Mas (@dpmas1974) October 25, 2022

Mezclando churras con merinas.

Usted no le llega a la mierda de la suela de los zapatos de cualquier comunista que haya luchado por esa democracia que ustedes quieren volver a cargarse.

Y yo me cargo en ustedes. — Can Ciller (@CSostible) October 25, 2022

Payaso, fascista y tarado. Eso eres tú. — Boss Robot (@BossRobot_Z) October 26, 2022

SE RECUERDA QUE LAS ÛNICAS RATAS Y SUCIAS, DE CLOACA SON USTEDES. LA ULTRADERECHA DE TODA EUROPA Y MAGA EN LOS ESTADOS UNIDOS. https://t.co/vZ3noywmQ5 — Francisco Jose Pėrez Guerra (@mandatela25) October 25, 2022

Desde luego, no parece que insultar de este modo vaya a contribuir a despolarizar la opinión pública.

