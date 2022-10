En ataúd y vestido de Darth Vader: así fue la arriesgada petición de mano de un murciano

Culpamos a las comedias románticas de nuestras altas expectativas en lo que ha pedidas de mano se refiere, eso es un hecho. A partir de ahí, lo que ha hecho un joven murciano fusionando el romanticismo con los géneros fantásticos y los musicales se ha convertido por derecho propio en uno de los momentos más frikis que recordamos sobre temática nupcial. Ha ocurrido en el municipio murciano de Fortuna y son varios los vídeos que lo atestiguan en las redes sociales.

Según la información recogida por La Opinión de Murcia, el chico contó con sus compañeros de la banda municipal de Fortuna para realizar su performance y cuatro amigos portaron su féretro el pasado jueves 13 de octubre, sobre las 21:00 horas. Con los músicos entonando una marcha procesional y desfilando solemnemente, un ataúd se abre paso por la avenida Salvador Allende hasta llegar a la terraza de un bar, donde estaba la novia tomando algo con sus amigos.

Un gran número de curiosos se agolpaba en los alrededores e incluso siguió a la comitiva, grabando con sus móviles sin saber que la sorpresa mayúscula llegaría cuando se abriese el féretro. El novio sale del interior del ataúd vestido de Darth Vader, el malo malísimo de la saga de La Guerra de las Galaxias, y en su honor empieza a sonar la Marcha Imperial tan característica de estas películas al tiempo que el joven baila y se mueve por los alrededores:

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

Después de enseñar una pizarra en la que ha escrito "espero que me diga que no" a modo de broma, se sitúa frente a su pareja y se quita la máscara. Ella, que parece realmente emocionada con el tinglado que le ha montado su futuro marido, le da un beso asintiendo al compromiso. Aunque en algunos vídeos no se ve al completo, la banda cambió en ese momento de tercio y tocó Can't Help Falling in Love de Elvis.

Él sacó finalmente el estuche con el anillo, se arrodilló frente a la chica y le pidió matrimonio rodeado de numerosa gente. Ella, emocionada, le reiteró que sí quería casarse con él y los dos se abrazaron. Pero ojo, que todavía hay más: por si fuese poco la performance, la pareja se sube entre aplausos a una camioneta mientras la banda toca Dancing Queen de ABBA y es así como se despiden de la escena. ¿Alguien da más?

