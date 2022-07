¿Puedes encontrar la manzana en este nuevo reto visual? Sólo tienes 10 segundos

Los retos visuales son una muy buena forma de poner nuestra mente a prueba y sirven además de alimento para nuestro intelecto. Sin darnos cuenta, desde pequeños empezamos a entrenar nuestro cerebro con estos juegos que no deberíamos dejar de practicar cuando somos adultos. Cuanta más dificultad vayamos encontrando a la hora de enfrentarnos a los acertijos y sean menos las personas que lo logren, más satisfechos nos sentiremos al dar con la solución.

La semana pasada publicamos el acertijo de '¿Puedes encontrar el error en el reto visual del niño leyendo? Solo tienes 7 segundos' o el del 'Dime qué es lo primero que ves en la imagen y te dirá cualidades de ti que no conoces'. Hoy te traemos un reto visual con el que tendrán que agudizar tu vista al máximo.

Para llevar tu capacidad visual al máximo debes poner a prueba tu observación y mantener tu mente muy despierta, puesto que este acertijo tiene una gran exigencia y te ayudará a saber si eres una persona que presta atención a los detalles más pequeños o no.

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es un entretenimiento que también nos proporciona la oportunidad de ejercitar nuestra mente mientras pasamos un buen rato. De temáticas muy diversas, suelen consistir en encontrar personas, animales, objetos, números o, como en el caso que nos ocupa, una fruta. La mayoría de ellos tienen un límite de velocidad y pueden recibir otras denominaciones, como retos virales, desafíos, acertijos lógicos o pruebas visuales, siendo en todo caso un gran divertimento.

Aunque cuando se creó el primer acertijo visual las redes sociales ni se imaginaban, lo cierto es que han ayudado a su difusión de una manera extraordinaria. Si bien este tipo de retos solían hacerse a través de revistas u otras publicaciones, poder compartirlas en nuestros perfiles les ha dado un gran auge en los últimos tiempos.

¿Encuentras la manzana en esta imagen?

Imagen del acertijo viral.

En esta imagen hay algo escondido y tienes 10 segundos para encontrarlo. Una persona ha llegado a su casa y tiene muchísimas ganas de comerse la manzana verde que dejó en algún sitio de su salón. Lleva toda la mañana pensando en ella, pero ahora no es capaz de hallarla en ningún sitio. ¿Puedes ayudarla?

Si tu respuesta ha sido sí, busca primeramente tu concentración. Si sueles hacer desafíos de este estilo sabrás que es básico para dar con el objeto perdido. Visualiza en tu mente una manzana verde y ahora observa con detenimiento la imagen. El tiempo empieza... ¡ya!

La solución del acertijo

Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Si te has dado por vencido o has superado los diez segundos sin localizar la manzana no debes preocuparte, ni mucho menos sentirte mal. No estarás entre el grupo de personas que lo han logrado, pero ahora puedes tomarte un tiempo extra o seguir leyendo para encontrar la solución del acertijo. También podrás compartir la imagen con tus amigos para ver si ellos son capaces de dar con ella.

Si, por el contrario, has podido encontrar la manzana entre los muchos objetos que hay en la casa, ¡enhorabuena! No era nada fácil y te felicitamos por haberlo hecho en tan poco tiempo, animándote además a ponerte a prueba con otros acertijos visuales. En este caso, la fruta está detrás del jarrón de cristal que está apoyado en el mueble del fondo:

Esta es la solución al acertijo.

Los beneficios de los acertijos visuales

El resolver acertijos visuales aporta diferentes beneficios para quienes deciden divertirse con esta actividad, entre los cuales debemos destacar los siguientes:

Ayudan a ejercitar la memoria: Hay patrones que se repiten y que hace que memorizar determinados detalles sea clave para encontrar la solución al acertijo visual.

Desarrollo de la creatividad: En este tipo de actividades, no siempre la solución más obvia es la correcta, momento en el que es necesario desarrollar la imaginación y la creatividad para así poder encontrar la solución final al acertijo en cuestión.

Reduce la ansiedad y el estrés: Al dedicar tu atención en tratar de encontrar la solución a un acertijo, la mente se consigue relajar y, debido a ello, tanto el estrés como la ansiedad disminuyen.

Mejora de la capacidad de observación: En los acertijos visuales es fundamental prestar atención a cada uno de los detalles de la imagen. Por este motivo, la observación se convierte en la herramienta clave para poder hallar la solución final. Al hacer estas actividades se mejora, por tanto, la capacidad de observación al ser una habilidad que se entrena.

Mejora el aprendizaje: Está comprobado que los acertijos ayudan a mejorar el aprendizaje, ya que consiguen mejorar tanto el procesamiento visual como la capacidad para poder llegar a razonar y la comprensión verbal.

Todo ello hace que sea muy recomendable realizar acertijos visuales con los que poder pasar un momento de diversión al mismo tiempo que se disfruta de todas estas ventajas.

¿Hay más acertijos visuales que se hayan hecho virales?

El mundo de Internet está lleno de acertijos visuales que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato resolviéndolos, también te podrían interesar estos enigmas:

