El discurso de Samantha Hudson que se ha hecho viral: "Franco ha muerto, pero el fascismo..."

M. C.

El director Pedro Almodóvar, la cómica Carolina Iglesias y la artista Samantha Hudson han sido premiados este lunes por el Ministerio de Igualdad en la segunda edición de los Reconocimientos Arcoíris Orgullo de País por su "esfuerzo y dedicación" en normalizar y visibilizar las diversidades. Junto a ellos, han sido reconocidos el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco; la actriz, guionista y directora Abril Zamora; las activistas saudíes Amal y Ebtisam; el guionista y presentador Paco Tomás; la periodista y activista Irantzu Varela; la cómica Nerea Pérez de las Heras, y la abogada y doctora en Ciencias de Comunicación, Charo Alises.

La gala de entrega, celebrada de nuevo en la Residencia de Estudiantes de Madrid, ha sido conducida por el presentador Jordi Cruz y ha estado presidida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que han acompañado otras ministras como Yolanda Díaz e Ione Belarra, además de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBi, Boti G. Rodrigo. La cita ha encadenado muchos instantes de emoción, pero ha sido el discurso de Samantha el que más aplausos está acaparando en las redes sociales.

La mallorquina, además de dar las gracias por el galardón, ha querido explicar que si ocupa "los espacios que ocupo no es porque yo sea una persona excepcional ni mucho menos, sino porque, desgraciamente, todavía no se nos conceden espacios suficientes para que todas los ocupemos desde los medios tradicionales". Considerando una "desfachatez" que se habla de "lo queer como una moda", ha considerado que "no hay mayor tendencia que la normatividad y la intolerancia, nada más trendy que atacar al vulnerable y difundir un discurso que se legitima a través de las instituciones y que lo único que hace es promover el odio".

"Menos tolerancia hipócrita"

Cree que es "una sinvergonzonería" que se hable de un "lobby gay" cuando, dice, "no existe una actitud más sectaria y adoctrinante que intentar prohibir libros de texto o votar en contra de leyes que tratan de acabar con terapias de conversión". Así, Samantha Hudson ha recordado que "Franco ha muerto, pero desgraciadamente el fascismo sigue vivo y es verdad que la ultraderecha nos está comiendo terreno y están bastante en auge", ha dicho:

Recuerdo con mucho cariño el discurso de graduación que di en mi instituto.Hoy he vuelto a dar un discurso, esta vez con motivo del reconocimiento al trabajo por la visibilidad que me ha dado el Ministerio de Igualdad. Me alegra ver que después de tantos años sigo siendo la misma pic.twitter.com/TQRrIBGtWV — Samantha Hudson (@badbixsamantha) June 27, 2022

Camino de las 400.000 reproducciones, Hudson ha prometido también ante el auge de la extrema derecha y la intolerancia que "nosotras tenemos pensado seguir existiendo y que por mucho que se esfuercen en difundir y propagar ideologías que nos vejan, nos denigran y violentan, nosotros nos vamos a esforzar también en ocupar espacios, en invadir lo público y en hacerles saber a todo el mundo que la otredad está cansada de vivir relegada en los márgenes".

Dedicando el premio a esa otredad, a las que viven en los márgenes, a "las racializadas, a las pobres y precarias, a las no binarias, a las discapacitadas", también lo ha hecho "a todas las personas que, día a día, se esfuerzan por acbar con los ideales desfasados de un mundo reaccionadio y construir un futuro esperanzador donde haya menos tolerancia hipócrita y más respeto genuino". Acababa Hudson su discurso entre aplausos y eso mismo es lo que se ha encontrado también en Twitter, donde la recibían así:

Grandee👏🏼👏🏼👏🏼 muchas gracias por tus palabras y por recalcar que las instituciones promueven odio incluso cuando el ministerio de igualdad te cede el espacio😂😂🖤🖤 — Chucky Finster (@Chucky_Finsterr) June 27, 2022

Enhorabuena y tras este discurso te lo mereces más aún 👏 — Ramón López 🏳️‍🌈🔻 (@RamonLopez_G) June 27, 2022

Qué genial estuvo @badbixsamantha. Qué soplo de libertad recorrió ayer la Residencia de Estudiantes — Jesús Generelo (@JesusGenerelo) June 28, 2022

Ojalá tuvieras voz por todos lados, ojalá en el congreso y ojalá todo el mundo pudiera escucharte. — Jologe 🥭🟢 (@jologe) June 27, 2022

"Menos tolerancia hipócrita y más respeto genuino" Esa frase tendria que estar en los libros de Texto de las escuelas — Spooky Sisu (@IreneJura) June 28, 2022

Increible como te expresas y como haces llegar al corazon ya quisiera mas de un politico decir tanto en tan poco tiempo, GRACIAS !! 💙💋 — Panzitä (@Benittho) June 27, 2022

Bravo Samantha; simplemente chapó. Suscribo cada una de tus palabras. — Saúl Glez ✊🏻🔻 (@Saul_lara_glez) June 27, 2022

❤️‍🔥🌈🔝 El siguiente que sea como presidenta — Oriol Serra 🌞 (@OriolSerra_) June 27, 2022

No termino de saber si tiene una memoria prodigiosa o improvisa de maravilla — Carajo (@DyBuenaletra) June 27, 2022

Es una locura lo bien que habla. Samantha al congreso — Silvia (@SenshiMoon) June 27, 2022

Que bien has hablado hija mía ❤️ — koke 🥭 (@kokanjon2) June 27, 2022

Me has hecho llorar, cabrona. — MissUnderstood (@Almirouge) June 28, 2022

Ella ha dado también las gracias por el apoyo en la red social: "Sois las mejores".

