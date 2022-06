Almodóvar rodará 'Extraña forma de vida' este verano, un western con Ethan Hawke y Pedro Pascal

Después de La voz humana, cortometraje protagonizado por Tilda Swinton, y antes de comenzar la producción de Manual para mujeres de la limpieza, la película con Cate Blanchett, Pedro Almodóvar experimentará con otra producción en inglés con Extraña forma de vida, un western de media hora con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que el director manchego ha descrito como su "respuesta a Brokeback Mountain".

Hawke y Pascal interpretarán a una pareja de pistoleros que tras más de dos décadas sin verse vuelven a encontrarse. El corto iniciará su rodaje a finales de agosto en el desierto de Tabernas en Almería, en el poblado que hace cincuenta años construyó Sergio Leone para rodar su trilogía del dólar con Clint Eastwood.

Según la sinopsis oficial, "un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad".

Almodóvar ya ha hecho algunos ensayos con Hawke y Pascal, sus dos protagonistas, vía Zoom, pero ahora que ambos han finalizado sus compromisos con The Black Phone y The Last of Us, respectivamente, viajarán a España a principios de julio para preparar el proyecto.

Extraña forma de vida toma su título prestado de un fado de la artista portuguesa Amalia Rodrigues con el que el cortometraje abrirá su historia. El reparto lo completan actores como Pedro Casablanc (Dolor y Gloria), Jasón Fernández (Libertad), José Condessa, Manu Ríos (Élite), el modelo George Steane y Sara Sálamo (Todos lo saben), y contará con la colaboración de Saint Laurent, con su diseñador jefe, Anthony Vaccarello como productor asociado. Para la banda sonora volverá a contar con Alberto Iglesias, su colaborador habitual, nominado al Oscar este año por su trabajo en Madres paralelas.

La alusión a Brokeback Mountain no es arbitraria. Almodóvar fue uno de los candidatos para rodar el wéstern que finalmente dirigió Ang Lee: "Creo que Ang Lee hizo una película maravillosa, pero yo nunca creí que me fueran a dar total libertad e independencia para hacer la película que quería hacer", afirmó. Extraña forma de vida será su oportunidad de mostrar cómo era su versión de aquella historia.

Tras el rodaje de este cortometraje, el realizador se dedicará de lleno a la producción de Manual para mujeres de la limpieza, su primer largometraje en inglés, la adaptación del aclamado libro de relatos cortos de Lucia Berlin, que por ahora solo ha confirmado a Blanchett en su reparto.

