La filmografía de César Carballo: sus dos años de fama a través de escenas famosas de películas

Hay grandes películas que no han logrado colar ninguna escena en la memoria colectiva de la cultura popular. Del mismo modo, hay películas normalitas o mediocres que, sin embargo, son salvadas por un momento mágico que las impulsa hacia la historia del cine. La trayectoria mediática del médico César Carballo está más cerca de este segundo tipo de películas que del primero. No obstante, en Twitter han hecho una serie de memes que demuestra que lo vivido por él en estos dos años desde que saltó a la fama podría formar parte de decenas de películas imborrables.

En su currículum aparece como urgenciólogo. Para otros, simplemente 'todólogo' en referencia a su don de la oportunidad para opinar sobre los asuntos más diversos en calidad de especialista, Carballo pasó de ser un médico más a uno muy popular. Tanto es así que en la actualidad ya colabora con La Sexta Noche, Horizonte, Cuarto Milenio e incluso tiene una sección propia en el diario deportivo Marca: "La consulta del Dr. Carballo".

Sin embargo, un usuario de Twitter que se hace llamar Rimanegra ha creado otra trayectoria ficticia para el médico. Así, echando un vistazo a la "filmografía de César Carballo", uno puede encontrarse de todo: nuestro protagonista ha visitado el Vietnam de Apocalypse Now, pero también ha bailado como John Travolta en Fiebre del sábado noche. Si no me creen, compruébenlo ustedes mismos:

La FILMOGRAFÍA de CÉSAR CARBALLO



Un repaso a algunas de las escenas más famosas de la historia del cine protagonizadas por nuestro todólogo favorito



👇🏼Dentro Hilo👇🏼 pic.twitter.com/fBM5TMgOxD — Rimanegra (@rimanegra) April 19, 2022

Se trata de una filmografía de lo más variada. Hay épica, por supuesto, tratándose de un miembro del personal sanitario que ha afrontado una de los períodos de tiempo más intensos y difíciles de su historia. También hay romance mezclado con tragedia, al estilo Titanic: "Rose, como tablólogo, he hecho unos cálculos basándome en la densidad del agua, la superficie de la tabla y el peso de nuestros cuerpos y he llegado a la conclusión de que cabemos los dos y la tabla no se hundiría".

Jurassic Park, Casablanca, El señor de los anillos, Alien, Fast and Furious, La vida de Brian, Forrest Gump... lo cierto es que a César Carballo se le ha quedado una filmografía en este hilo de Twitter que da ganas de verla. Y las redes, como no podía ser de otra forma, han respondido con ironía y celebrando el humor.

FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE (1977)



- Mira nena, como lo peto, ¡soy el puto amo! Bailo tan bien que se han salido todos de la pista para mirarme

- Se han ido porque les estabas dando la turra con el puto covid

- Bueno, ¡que me quiten lo bailao! Jajajaja

- La vida te voy a quitar... pic.twitter.com/SvRa7vIF7Z — Rimanegra (@rimanegra) April 19, 2022

ESDLA (2001)



- Señor Frodo, hágame caso que soy caminólogo especializado en la Tierra Media, conozco un atajo a Mordor

- ¡Que no, pesao! Que me fío más de Gollum

- Por mi camino pasamos por el bar de mi cuñao que pone pizza con piña y torilla sin cebolla

- Ni pa comer vales... pic.twitter.com/GHFhx7MSpF — Rimanegra (@rimanegra) April 19, 2022

LA VIDA DE BRIAN (1979)



¿Always look on the bright side of life? Temazo, lo compuse yo. Soy musicólogo en mis ratos libres, ¿sabes? Se me ocurrió cagando, tengo un talento innato para esto, bueno, y para muchas otras cosas... te las cuento, no te muevas jajaja qué arte tengo... pic.twitter.com/SV01twv1Sv — Rimanegra (@rimanegra) April 19, 2022

