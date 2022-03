Aluvión de mofas por el último 'retoque' de Leticia Sabater: "Está a 2 cirugías de ser un jabalí"

Cada vez que el nombre de Leticia Sabater está en la lista de tendencias de Twitter uno asume un gran riesgo si se decide a averiguar qué ha sucedido esta vez. Si la Navidad o el verano están próximos, lo más seguro es que se trate del estreno de algún nuevo videoclip más surrealista que el anterior para acompañar sus atrevidas canciones; pero en pleno mes de marzo, como es el caso que nos ocupa, la incertidumbre es mayor: ¿qué habrá hecho ahora?

La duda se disipa al primer clic, cuando nos topamos con el rostro de Sabater totalmente desfigurado en la fotografía del postoperatorio que ha mostrado el pasado sábado en el Deluxe. La joven que comenzó a hacer sus pinitos en televisión en los primeros noventa nada tiene que ver con la que ahora acudía al plató de Telecinco tras su enésimo paso por el quirófano. "Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho, tendrías que ponerte tres tetas para que se te notara el cambio", le decía Jorge Javier, ironizando.

Sin embargo, Leticia Sabater parecía estar contenta con el resultado y valoraba que "es impresionante lo que me ha hecho este doctor, ahora estoy muy hinchada y no se aprecia bien, pero no tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy". Ante las dudas de los colaboradores, ella confesaba que la operación fue hace tres semanas y que le costó unos 15.000 euros, añadiendo que todavía faltan más de dos meses para que se vea el resultado en todo su esplendor.

Un sinfín de mofas

Mientras Belén Esteban le decía, con poco tacto, que la boca le había quedado torcida, Sabater relataba que el programa que había sido "la operación más larga de mi vida, nada menos que ocho horas". Además, no tuvo ningún reparo a la hora de mostrar cómo lucía su cara en los primeros días después de la operación, con el rostro todavía hinchado y amoratado de la intervención:

Las imágenes de Leticia Sabater que se emitieron en Telecinco.

Precisamente ha sido esta imagen, la de una Leticia Sabater irreconocible, la que se ha hecho viral en Twitter hasta catapultar su nombre al trending topic este lunes. Los tuiteros se han ensañado con ella a golpe de meme, sacándole decenas de parecidos y criticando su enfermiza obsesión por el bisturí:

-Esa albóndiga creo que ha caducado

-Es Leticia Sabater pic.twitter.com/29WYv4COvM — Bar De Pueblo (@BarDePueblo1) March 7, 2022

Hoy ha sido uno de esos días en que me he mirado al espejo y me he visto terriblemente fea y vieja. Pero acabo de ver lo que se ha hecho Leticia Sabater y siento una pena infinita por alguien que necesita destrozarse el físico para fingir que le gana la partida al tiempo. — Piur 🥩 (@LaPiur) March 7, 2022

Lo siento, si yo he visto a Leticia Sabater, ustedes también. pic.twitter.com/UED8iJEzKO — Yasujiro (@Yasujir32534413) March 7, 2022

Pues ahora que he visto el post-operatorio, sí que Leticia Sabater me trae recuerdos de la infancia. pic.twitter.com/SoUNucnQFM — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) March 7, 2022

Leticia Sabater está a dos operaciones de ser un jabalí. pic.twitter.com/ESnjPykSwQ — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) March 7, 2022

Leticia Sabater se ha operado para parecerse a Falkor de la Historia Interminable pic.twitter.com/4JXinokOm1 — Larry Walters  (@LarryWalters_) March 7, 2022

Madre mía Leticia Sabater... pic.twitter.com/4EbzVvu8QG — Supel Latón 🔻 (@Supel_Laton) March 7, 2022

-Johnson, homicidios ¿que tenemos?

-Ehhhh realmente no hay ningún homicidio.

-Pero si eso es un cadáver. ¡Míralo, que aspecto tiene!

-Es Leticia Sabater.

-Ah... pic.twitter.com/IgJeKbNkrg — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) March 7, 2022

Tremendo papel de Leticia Sabater en la serie de El señor de los anillos. pic.twitter.com/aWk9H2yMJW — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) March 7, 2022

El nuevo disco de Leticia Sabater, 'Al mediodía, cirugía' pic.twitter.com/jHYF6F4Cjg — Pienso, luego pisto (@Ilovepisto) March 7, 2022

Leticia Sabater se ha vuelto a operar. pic.twitter.com/i4NQmDdEGa — Mongo Replies (@RepliesMongo) March 7, 2022

Leticia Sabater está a un paso de ser familia de Jabba el Hutt. pic.twitter.com/KESDGURTrT — Grouchico (@El_Grouchico) March 7, 2022

— ¿Qu... qué te ha pasado?

— Soy Leticia Sabater.

— Ah.

— ¡BUENOS DÍAS, ALEGRÍA! pic.twitter.com/fvCoVJYCV6 — Mr.Wanchope (@WanchopeMr) February 28, 2022

No obstante, cabe recordar que Leticia Sabater no lucía esa cara en plató:

Leticia Sabater detalla los retoques a los que se ha sometido y pone mal cuerpo a Lydia Lozano: "Creo que me estoy mareando" 😨 #cicatrileti https://t.co/kI3gJ32avc — Deluxe (@DeluxeSabado) March 5, 2022

Sabater lleva decenas de operaciones y alguna de ellas especialmente polémica, como la de sus abdominales.

