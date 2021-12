La lección de humildad del entrenador del Barça de baloncesto que emociona a Pau Gasol

No es habitual en el mundo del deporte profesional de masas que haya quien no se canse de demostrar que tiene los pies en la tierra a pesar de los contratos millonarios y la fama mundial. En esta ocasión, esa rara avis ha sido Sarunas Jasikevicius, el entrenador del equpo de baloncesto del Barcelona que no es la primera vez que sorprende con un discurso cercano y certero que se hace viral en poco tiempo en las redes sociales.

Comparecía en rueda de prensa tras la victoria de los suyos ante el Unics Kazan y la prensa le peguntaba entonces por la presión que sufrían sus jugadores al jugar en un club como el culé: "No todo el mundo está para jugar en el Barça, eso está claro. Sí que hay presión, pero hombre... ¿Qué debería decir una persona que, ahora, en pandemia, no encuentra trabajo? Eso sí que es presión. ¿Nosotros? La mayoría somos millonarios, ¿de qué presión estamos hablando?".

Continuó Jasikevicius su demostración de humildad afirmando que trabajan para saber gestionar esta presión y que tenerla es, incluso, un lujo: "Vete a otro equipo. Cualquier jugador, el entrenador incluso. Estamos trabajando toda la vida por tener esta presión, por ganar ocho partidos seguidos. Es un lujo esto. ¿De qué presión estamos hablando? Increíble, somos los más afortunados del mundo". Su respuesta, que se ha hecho viral con rapidez, ha despertado la admiración de otro grande como Pau Gasol:

"Así es, Saras", escribió Gasol admirado. Pero, como decíamos, no es esta la primera vez que Jasikevicius se mete al público en el bolsillo con sus reflexiones. Durante su etapa como técnico en el Zalgiris Kaunas le dio permiso a Augusto Lima en mitad de las eliminatorias de ligar para marcharse a ver el nacimiento de su hijo, algo que sorprendió a los periodistas deportivos, quienes le preguntaron por ello: "¿Qué pienso? Yo lo he dejado. ¿Tienes hijos? Cuando los tengas, lo entenderás".

Šarūnas Jasikevičius pic.twitter.com/vZaHprzCLt — Basket En Zona 🏀 (@basketenzona) May 20, 2017

"Es la mejor experiencia del ser humano. Es una buena pregunta. ¿Piensas que el baloncesto es lo más importante? ¿Has visto a los aficionados durante el partido? ¿Importante? Cuando seas padre entenderán qué es lo más importante en la vida. Vienes y me hablas. Porque es lo mejor del mundo, créeme. Ni títulos ni nada más. Augusto Lima está ahora en el cielo emocionalmente y estoy feliz por él".

