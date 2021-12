Los zascas a Pedro Sánchez después de su paso por el programa de Buenafuente

Late Motiv, el programa que conducía Buenafuente en Movistar+, se ha despedido este jueves de su audiencia después de siete temporadas haciendo gala del mejor humor y la mejor música en directo. Esta última edición ha estado llena de sorpresas —como la participación inesperada de Joana, la hija de Andreu y Silvia Abril—, incluyendo la visita virtual del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para charlar con el presentador durante un rato divertido.

"Esto cuenta como agenda de trabajo. Como eres Premio Nacional de Televisión, cuenta como asunto de Estado", ha ironizado Pedro Sánchez al otro lado de la pantalla, en mangas de camisa llevando lo que parece un chaleco, al tiempo que Buenafuente le replicaba, con mucho humor, que "aunque esté hablando con un catalán, esto no cuenta como mesa de diálogo" ante las carcajadas del público.

Sánchez ha querido recordarle al presentador que en estos años de emisión ha tenido que soportar que su figura haya sido objeto de infinidad de chistes, así que "me vas a permitir que hoy sea mi turno", ha pedido el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, aunque lo esperábamos, no ha hecho ningún chascarrillo, sino que ha enviado un mensaje de cariño a él y a su equipo: "Quería trasladarte mi agradecimiento por todos estos años en los que has estado trabajando y promoviendo la cultura, la música en vivo, el cine, la comedia".

"Un rato muy agradable"

"Muchas noches nos has hecho ir a la cama con una sonrisa y eso es un don que tú tienes", le ha dicho a un Buenafuente visiblemente emocionado. Además, poco después el presidente compartía el vídeo en su cuenta de Twitter dando las gracias por la invitación. "Ha sido un rato muy agradable y divertido", ha escrito, deseando suerte para su nueva etapa y confesando que está ansioso por verlo "en otro proyecto para poder seguir disfrutando de tu profesionalidad y humor":

Gracias, @Buenafuente, por invitarme a participar en el último @LateMotivCero. Ha sido un rato muy agradable y divertido. Mucha suerte en esta nueva etapa. Deseando volver a verte en otro proyecto para poder seguir disfrutando de tu profesionalidad y humor. Un abrazo, Andreu. https://t.co/jwpS5BnXkf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2021

Aunque la intervención de Sánchez en el late night ha sido vista con buenos ojos, en general, por la audiencia de Buenafuente, no ha sido así con los críticos del presidente, que han aprovechado para saltar con una retahíla de zascas. Le han echado en cara que se ocupe de estos asuntos más triviales en mitad de la sexta ola e incluso le han acusado de querer lucirse en televisión:

No tiene nuestra Sánchidad cosas más urgentes o importantes que rendirse autobombo en uno de sus medios comprados....



Salga usted a dar un paseo por la puerta del Sol.... Sin 10 escoltas



Para ver la gracia que le hace a la gente sus chistes.... — ђเן๏ ๔є קยՇíภ (@HijodePutn1) December 24, 2021

Tener más tiempo para preguntas de periodistas con la que tenemos encima… MAL. Participar en programa de entretenimiento de amigo subvencionado BIEN. Y así todo! Lamentable — SAlvarezFdez (@SAlvarezF1) December 23, 2021

El mayor y único latemotiv del madelman es mantenerse en el poder para asegurar los fines últimos de su amo.



Mafiamotiv



Chaleco a modo italiano o más bien campesino de jornal, pero el pelota del señorito el chivato, el correveidile.

El que no la clava y urde para parecerlo. — Antonino Herrera (@AntoninoHerrer6) December 23, 2021

Ignorar avisos OMS, Seg Nac, ver gravedad #COVID19 en Italia. No hacer NADA, ni mascarillas



1ª ola



Cantar victoria e irte de vacaciones



2ª ola



Decir q gestión pandemia depende de UE/CCAA y desaparecer, salvo conspirar en Murcia en…



3ª ola



Tarde en 6ª ola



Nada como la risa — César L. (@Csar54723250) December 23, 2021

También le ha invitado en multitud de ocasiones @carlos__alsina a su programa y parece que la gente que le hace buenas preguntas y argumentos no le gusta.

O será que hay menos espejos y palmeros — Javier (@Javiersiitoh) December 23, 2021

Ahora somos una estrella de Hollywood?? Con la pésima gestión podrido de arrogancia negligencia despilfarro puertas giratorias y desprecio al pueblo evitando ser buen político, estoy indignado equipo @LateMotivCero y @Buenafuente. El final del programa no merece ese no-presidente — M 🚀🚀🚀 (@devlieger_m) December 24, 2021

Un buen chiste es bajar la luz,? Lo de las mascarillas en exteriores? — 💚🇪🇸🇪🇦superseta🇪🇦🇪🇦 BJJ ❤💛❤ (@supersetaa) December 23, 2021

Muy buen momento!! 👏🏻 — Javier Sánchez (@javiersanchez0) December 23, 2021

Pedro, por que no aprovechas y te vas tú también, vaya regalo de Navidad sería! — Quique Leyenda🍻 (@Stop_Izquierda) December 23, 2021

Mientras la gente está harta de que se les prive de sus derechos y libertades, este individuo, que supuestamente es "el que manda", se limita a exigir mascarillas en exteriores y a ir a la TV de pago a "descojonarse" con su colega el indepe. Poco nos pasa... — Sergio Cascudo ➡️ (@SergioCascudoB) December 24, 2021

Para despedir el último programa de Andreu si tuvo tiempo ..... Pero para sacar una ley de pandemias, proteger a una familia del acoso separatista, proteger a las familias españolas de las subidas de la luz .... Pa eso mejor miramos para otro lado ..... — Jose Ignacio (@JoseIgn03051980) December 24, 2021

Sea como fuere, este guiño de Sánchez a Buenafuente ya ha quedado como un momento histórico de la televisión.

Sigue los temas que te interesan