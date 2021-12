Pedro Sánchez y la hija de Buenafuente: las dos grandes sorpresas de la despedida de 'Late Motiv'

Late Motivse ha despedido este jueves de los espectadores de Movistar+ tras siete temporadas y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho con un programa lleno de sorpresas y dedicatorias. Entre ellas ha destacado la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha entrado por videollamada para charlar con Andreu Buenafuente en la última entrega de su late show.

"Esto cuenta como agenda de trabajo. Como eres Premio Nacional de Televisión, cuenta como asunto de Estado", ha bromeado el líder del Ejecutivo al iniciar su intervención. "Aunque esté hablando con un catalán, esto no cuenta como mesa de diálogo", le ha respondido Buenafuente.

Sánchez le ha recordado al presentador que en estos años de emisión han estado haciendo "muchos chistes" sobre él. "Me vas a permitir que hoy sea mi turno", ha dicho.

El último programa de Late Motiv, asunto de Estado.



(Wait for it). pic.twitter.com/ors6CL8t4q — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 23, 2021

Ya en tono más serio, el presidente ha querido mandar un mensaje de cariño al comunicador: "Quería trasladarte mi agradecimiento por todos estos años en los que has estado trabajando y promoviendo la cultura, la música en vivo, el cine, la comedia. Muchas noches nos has hecho ir a la cama con una sonrisa y eso es un don que tú tienes".

Pero la del presidente del Gobierno no ha sido la única sorpresa de la noche. Joana, la hija de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, ha aparecido en plató vestida de 'la niña de Shrek', el mítico personaje que interpretaba su madre.

"Mira papá, la mamá está confinada y es el último programa. Esto no se va a terminar así, vengo a sustituir a mamá", ha dicho ante el presentador, que no podía ocultar su sorpresa.

Pese a estar aislada, Silvia Abril no ha querido perderse la despedida del programa y ha entrado por videollamada. "¿En qué momento creíste que era bueno perder la custodia de nuestra hija?", ha preguntado Buenafuente al ver a su mujer.

Momento histórico televisivo.



La hija de Buenafuente aparece en el final de #LateMotiv haciendo el papel que hacía su madre, la Niña de Shrek.



pic.twitter.com/vT9b50pCoW — M 📺 (@casasola_89) December 24, 2021

Después de las bromas, el presentador ha aprovechado la presencia de su familia para agradecerle su apoyo: "No sé qué tengo que hacer ahora, solo amaros muy fuerte y decir algo que el monólogo me ha faltado: todo este tramo que hemos hecho en Madrid fuisteis mi apoyo y sin vosotras no lo hubiera podido conseguir. Muchas gracias, os quiero mucho", unas palabras ante las que la actriz no ha podido contener la emoción.

Para cerrar para siempre su Late Motiv tras una noche llena de momentos emotivos y sorpresas, Andreu Buenafuente ha colgado su americana de un perchero con una nariz de payaso. "Nos veremos. No se dónde, pero seguro que la vamos a liar", ha asegurado antes del final.

Sigue los temas que te interesan