Buenafuente confirma el fin de 'Late Motiv': "Ha sido una bonita historia de tele llena de comedia"

Movistar confirmaba este lunes lo avanzado por BLUPER durante el fin de semana: Andreu Buenafuente dejará de presentar Late Motiv el próximo 23 de diciembre después de siete temporadas y más de 900 programas, aunque seguirá unido a la plataforma en otros proyectos.

Sólo unas horas después, durante la emisión de su late night en #0, el propio Buenafuente aprovechaba para mandar un mensaje a sus fieles seguidores. "En estos momentos sólo siento agradecimiento. Sentimos una mezcla de pena, pero con orgullo y sonrisa. Pena y sonrisa. Le llamaremos: perrisa", comenzaba diciendo.

"Ha sido una bonita historia de tele llena de comedia, de excelentísimos compañeros y casi 1.000 noches mirando al mundo de cara. El mundo nos ha dado una cara guapa: una pandemia mundial, agitación social sin precedentes y la peor crisis del Barça que se recuerda. Fue llegar a Madrid y empezar a perder. A ver si voy a ser yo", bromeaba el showman.

Y añadía para finalizar haciendo un guiño a su último libro Reír es la salida. "Pero hemos estados juntos en esto. La salida era y sigue siendo reír: el arma más poderosa que conocemos. Los que me conocen saben que no puedo parar porque si paro, no soy yo. Y si no soy yo, ya me dirás tú. Seguro que nos veremos".

Ahora hay que ser agradecidos con los que han hecho posible @LateMotivCero y con los que lo han disfrutado. Lo ha sido todo para nosotros, lo hemos dado TODO. Y lo que nos hemos reído y aprendido! A disfrutar hasta el final y a por el próximo reto. GRACIAS. 🙌🏽🤡🙌🏽 pic.twitter.com/24egS4dxCu — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) November 15, 2021

Como ya avanzamos, el showman llevaba meses meditando dejar de presentar Late Motiv ya que se mostraba cansado y sentía la necesidad de embarcarse en nuevos proyectos, como una ficción, así como regresar a Barcelona tras varios años en Madrid.

Durante los últimos meses, el cómico ha entablado conversaciones con otros agentes del sector como RTVE o HBO Max. A los primeros propuso un formato de access prime time para competir contra El Hormiguero. Sin embargo, finalmente, fue descartado y ahora negocia colaborar en RTVE Catalunya.

Mientras, con los segundos, la idea no es producir un nuevo late night, sino otro tipo de formato más cercano al espíritu de Nadie sabe nada, el programa que presenta en la Cadena SER junto a Berto Romero. De esta manera, el cómico podría estar más liberado para poder centrarse en su proyecto de ficción.

Sigue los temas que te interesan