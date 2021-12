Los zascas a Beatriz Talegón por no querer la vacunación en los colegios

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este martes el suministro de la vacuna de la Covid 19 a niños de 5 a 11 años, una propuesta que surgió de la Ponencia de Vacunas y que la Agencia Europea del Medicamento autorizó el pasado 25 de noviembre. Está previsto que la primera remesa de vacunas llegue el 13 de diciembre y pase entonces a distribuirse entre las comunidades autónomas, que serán quienes determinarán la modalidad para inmunizar a la infancia.

De momento, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha dejado claro si el Gobierno está o no a favor de emplear los centros escolares para poner las vacunas o serán los puntos habituales a los que tengan que acudir los pequeños. Sin embargo, el debate sobre esto lleva días encima de la mesa y una de las más beligerantes con esa posibilidad ha sido Beatriz Talegón, la que fuera la joven promesa del PSOE liderando Juventudes Socialistas reconvertida ahora en columnista y tertuliana.

Talegón, reconocida defensora de la homeopatía, lleva meses empleando su cuenta de Twitter y sus artículos en medios como Diario 16 para cargar contra la vacuna del coronavirus y el pasaporte Covid. "¿A nadie le llama la atención la cantidad de hombres jóvenes deportistas que mueren de esta manera últimamente?", se preguntaba en uno de sus últimos tuits, donde también ha dicho que conoce "casos de gente cuyo familiar ha fallecido tras ponerse la vacuna".

"Las escuelas no vacunan"

Apoyándose en las teorías de supuestos expertos en la materia, Talegón ha emprendido ahora una lucha contra el uso de los centros escolares como lugares de vacunación porque "puede suponer acoso a los no vacunados" y en esta misma línea se ha venido pronunciando, llegando a asegurar que "las escuelas no son lugares de vacunación" debido a "los riesgos que comporta y porque se abre la puerta a la estigmatizar a los niños que no se vacunen":

Las escuelas no son lugares de vacunación. Por los riesgos que comporta y porque se abre la puerta a estigmatizar a los niños que no se vacunen exponiendo así información de carácter personal. El lumbreras que se plantee hacer esto tendrá que enfrentarse a la Constitución. — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) December 5, 2021

Teniendo en cuenta que la primera vacuna oral que se distribuyó en los centros escolares fue la que desarrolló Albert Sabin contra la polio en la década de los sesenta y que después de ella han llegado muchísimas más, eso de que las escuelas no son centros de vacunación es una afirmación falsa y así se lo han hecho saber a Talegón cientos de tuiteros que han replicado con zascas tan rotundos como estos:

Lleban años vacunando en las escuelas... — iker (@713erreala) December 5, 2021

Bea, a mi me vacunaron en el cole cuando estaba en 8°de EGB (año 92). A mi hija (en 6°) hace pocas semanas de hepatitis y papiloma. Y NO PASA NADA!!.Nadie queda traumatizado. — 🎗️Txell Monclús🎗️ (@TxellMonclus) December 5, 2021

No sabía que ahora decides tú lo que son vacunas y lo que no 🤦. Después de que te hayan dicho que llevan vacunando años en las escuelas (soy del 74) y a mí me pusieron varias allí. Ahora sales con esto 🤦🤦🤦🤦. — Peinarratas profesional 🇪🇸💜🐗 (@a_mijel) December 5, 2021

Hace muchos años que en las escuelas e institutos se realizan campañas de vacunación. Nunca se ha estigmatizado a nadie por no vacunarse, y menos a los niños, sobre los que deciden sus padres — Gerard Prieto🎗 (@gprieto2) December 5, 2021

Todas y cada una de las vacunas me las pusieron en el colegio. Y a mis amigos de otros colegios. Y a mi hermano, nueve años mayor. Se lleva haciendo así durante décadas en todo el territorio español. Eres una desgracia como «periodista». — Carlos ⦚⦚⦚ (@casteldaccia) December 5, 2021

Lo son desde 1963. Nunca se ha dejado de vacunar en colegios. pic.twitter.com/MXPIQ2LAvw — Pombeitor (@Pombeitor) December 5, 2021

Beatriz, no puede ser que en cada tema que tocas hagas el ridículo de manera constante. Es loable que siempre tengas un piso más abajo en el sótano de la vergüenza ajena, y eso que fundaste un partido con Llamazares. Recibe mi felicitación sincera — Ni guapo, ni simpático, ni buenecito (@CavernaProds) December 5, 2021

Hombre, como hemos visto, se ha vacunado hasta en polideportivos, lo que marca la diferencia es que haya personal sanitario, no el sitio. Eso que pasaba cuando venían las enfermeras a vacunarnos en los coles hace porrón de años, pero más costoso en gestión, eso sí. — Gemma del Caño (@farmagemma) December 6, 2021

Pero si nos han vacunado en el colegio toda la vida previa autorización de los padres, Bea. — 🖤🦋S🦋🖤 (@sylvmaz) December 6, 2021

En serio, busca alguien que te revise los tuits antes de publicarlos, porque llevamos décadas siendo vacunados en los colegios — Otto Más 🐉 (@Otto_Mas) December 6, 2021

Beatriz, tengo casi 30 años y en primaria ya me vacunaban en el cole. — Alex Chiner (@AlexChiner) December 6, 2021

En Sexto de primaria se administran sin ningún problema

En la ESO administradas concretamente en segundo ,se manda un papel para consentimiento y en caso de que no sea así ,ni se estigma a los niños ni se vulnera constitución

Deja de decir sandeces ,señora homeopática — Rakel 🔻 (@RakelAntifa) December 5, 2021

Pero, como siempre, Talegón no ha dado su brazo a torcer y se ha defendido como ha podido de los ataques:

Observo la rabia, el insulto, el intento de difamación para intentar atacar argumentos. Si no tienen nada positivo que aportar, no pierdan el tiempo. De paso, no insulten. Triste manera de perder el tiempo… — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) December 6, 2021

Talegón cree que tanto la estrategia de vacunación como el pasaporte Covid supone un "recorte de libertades".

