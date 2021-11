La aplaudida llamada de atención a un señor de Bilbao que "piropeó" a una joven de 18 años

La RAE define al piropo como un "dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer", pero debería dejar claro en qué contexto podríamos estar ante un halago y en cuál estaríamos emitiendo un juicio que la otra parte no nos ha pedido sobre su aspecto físico. No es lo mismo decírselo a una persona cercana que a una desconocida, y tampoco es lo mismo espetarlo en la intimidad que a pleno grito en la calle.

Esto último es lo que llevan demasiado tiempo padeciendo las mujeres: juicios de desconocidos que se creen con el derecho de alabar o criticar su físico, violentándolas en su día a día. El último ejemplo en este sentido lo tenemos que ir a buscar a las calles de Bilbao, donde un conductor le llamó "bonita" a una chica de 18 años con la que se cruzó. Sin embargo, esta vez la respuesta que se ha encontrado no era la que él se esperaba.

El vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales durante estos días, muestra lo sucedido en el barrio de Ibarrekolanda el pasado lunes. La joven respondió al hombre, haciéndole saber que no le había gustado y él siguió increpándola. Una mujer pasaba por allí, vio la escena y se encaró con el conductor, llamando la atención de otras personas que pasaban por allí, la mayoría mujeres, que también le recriminaron su actitud y le pidieron que se marchase.

"¿Te piensas que es normal?"

El hombre continuaba a la defensiva mientras la mujer le repetía que "no le tienes que decir nada. ¿Ella te ha pedido que le digas algo, que le des tu opinión? Te parecerá normal", pero él no se movía de su lugar e insistía en normalizar su comportamiento: "Le has faltado al respeto. Tienes una edad como para no andar diciéndole a las chavalas nada. Arranca".

15:00 Lunes.

Ni era de noche, ni estaba sola, ni iba ‘provocando’, ni enseñando, ni pidiéndolo........ pic.twitter.com/EtF6hR7QTw — maddigdh (@maddigdh) November 8, 2021

"Pero, ¿y qué?", seguía diciendo él, añadiendo la coletilla machista de "no se puede decir nada, otra chica igual estaría contenta y te daría hasta las gracias. Si os lo dice un tío que os gusta, estaría bien". La difunsión en las redes sociales hizo que el vídeo llegase hasta la Policía de Bilbao, que ha confirmado que trasladaría el material a la unidad correspondiente para su revisión:

Buenas tardes, hemos trasladado el vídeo a la unidad correspondiente para su revisión.



Un saludo. — Bilbao Polizia (@Bilbao_Polizia) November 9, 2021

Ojalá estas contundentes respuestas sirvan para erradicar estos comportamientos.

Sigue los temas que te interesan