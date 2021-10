Las burlas a la televisión de Estados Unidos por situar La Palma en Murcia

Aunque ahora todos seamos expertos en Geografía y señalamos correctamente dónde está ubicada la isla de La Palma, durante las primeras jornadas de la erupción asistimos en directo a una vergonzosa falta de conocimiento que se dejó sentir en los medios de comunicación de nuestro país. No es de extrañar, entonces, la pifia que ha cometido la cadena CBS situando el volcán en la Región de Murcia.

La famosa cadena estadounidense informaba a sus espectadores el pasado fin de semana sobre el estado de la erupción del Cumbre Vieja situándolo equivocadamente en el mapa. Se sirvieron para ello de un plano interactivo que, en primer lugar, situaba la Península Ibérica a ojos de la audiencia para ir acercándose más y más hasta señalar La Palma justamente donde se encuentra la ciudad murciana de Cartagena.

El error de la CBS se explica teniendo en cuenta que en el término municipal de Cartagena hay una población y diputación llamada también La Palma, lo que debió de confundir a los periodistas estadounidenses que, no obstante, podrían haberse fijado en que el volcán está situado en una isla y la localidad murciana no está rodeada de mar. Eso sí, su enviada especial, Roxana Saberi, sí estaba en la zona afectada por la erupción y no en tierras murcianas.

La Palma en Murcia

En cuestión de segundos la pifia de la CBS se propagó por las redes sociales convirtiéndose en uno de los vídeos virales de la semana:

A los responsables del equipo de grafismo de la CBS seguramente les hayan pitado los oídos después de la retahíla de críticas y burlas que se han podido leer en las redes, algunas como estas:

Si bombardean el volcán de La Palma, que no se encarguen los americanos. POR MURCIA OS LO PIDO. — CELESSON (@chemapizca) October 27, 2021

No sé cómo habrán buscado La Palma para que la que les haya salido el pueblo de Murcia antes que la isla, pero 🤷🏻‍♀️https://t.co/wXCkMnF2mG pic.twitter.com/xq7qSfbyFI — Jurist Priest⚖️ (@Hoyuelicos) October 26, 2021

“La Palma está en Murcia y Pedro Sánchez arrollará en las próximas Elecciones Generales”



Fuente: El CIS de la CBS — Chino de VOX 👑💚🇪🇸 (@voxbonanova) October 27, 2021

Cuando le dices a un americano que La Palma no está en Murcia #LaUltimaTentacion7 pic.twitter.com/UBYjfz6kv6 — Chachi piruli (@Teleadicto69) October 27, 2021

Media España riéndose de la CBS situando el volcán en Murcia como si ellos sí supieran dónde está La Palma. En plan “mira, jajaja, que ignorantes”. Sip. Está pasando. — Gustavo de Dios Domínguez (@GustavodeDios) October 26, 2021

En defensa de la CBS es justo recordar que tan solo un día antes de la pifia sí habían situado correctamente La Palma:

Se ve que el equipo del matinal tiene más conocimientos sobre geografía que el del fin de semana.

