Los zascas a Echenique tras su enésimo berrinche en defensa de Pablo Iglesias

Una semana después del anuncio de su retirada de la política, Pablo Iglesias volvía a la palestra mediática en un inesperado giro de guión este miércoles. El periodista Pedro Vallín conseguía para La Vanguardia las fotografías inéditas del político despojado del que había sido uno de sus símbolos: la coleta. Al modo de los toreros cuando se retiran de los ruedos, el ahora exlíder de Podemos se la había cortado y se mostraba como una persona distinta.

No vamos a decir aquí que la coleta de Iglesias es una cuestión de Estado, pero casi. El Coletas ya no tenía el pelo largo y, siguiendo el rastro de sus mechones perdidos, brotaron los memes y los chistes en una red social que está siempre al quite, para lo bueno y para lo mano. Es perfectamente normal que en esta tesitura, cuando además Iglesias no se ha vuelto a pronunciar públicamente desde la noche electoral, que este cambio de look haya sido noticia.

No se trata solo de un corte de pelo, que ya de por sí se relaciona con un cambio de momento vital, sino de un nuevo mensaje de esos que Iglesias manda como sin querer. Los medios de comunicación se hicieron eco de esa simbología y, quizás en algunos caso de manera un tanto exagerada, desgranaron una noticia que parecía lejana cuando el de Podemos se llamaba a sí mismo "coleta morada".

La lección de Echenique

En este contexto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha vuelto a dar clases de Periodismo desde su cuenta de Twitter. El berrinche, esta vez, ha sacado a colación la libertad de prensa. Y es que el diputado cree que no es compatible hablar del pelo corto de Iglesias y criticar que "los políticos no hablan de las cosas importantes":

Si "libertad" es hacer lo que te dé la gana sin importar la ley ni los derechos de los demás, ¿por qué no va a ser "libertad de prensa" hacer dos horas de tertulias sobre el look de Pablo Iglesias seguidas de otras dos horas de "los políticos no hablan de las cosas importantes"? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 13, 2021

El tuit de Echenique provocó el abucheo habitual entre los tuiteros que no son de su cuerda y que se han molestado en responderle con una retahíla de zascas como estos:

Fíjese que yo creo que de lo que se va a hablar hoy es de la sentencia del T.C y la entrada por la puerta de atrás de Iglesiashttps://t.co/U48vwoinBz — Mi_Mar (@MiMar19872003) May 13, 2021

Tú dando lecciones de libertad apoyando la "democracia" de Maduro. Jajaja. Tienes una jeta que te la pisas!!! https://t.co/3lizaG6EQi — VeoVeo (@Veo1234Veo) May 13, 2021

Si libertad es decir chorradas en Twitter todos los días no esperamos que digas nada importante cuando hablas en el congreso... — jugon (@OscarJugon) May 13, 2021

tu de eso sabes mucho,te cogiste la libertad de pagar en negro y la libertad de no pagar 80.000e,mucha libertad tienes,demasiada https://t.co/ItIMQ1SCQz — miss yoliX de V💚X 🇪🇸✝💚🇪🇸 💚🇪🇸✝NO PRIVI (@toystresa) May 13, 2021

Lo que acabas de describir no es "Libertad" es "Libertinaje".

Es como si exiges libertad de prensa pero les dictas lo que tienen que decir.

Ay! Espera! Que también lo haces! pic.twitter.com/HqTwjLJNmf — La Tita Ale de extremo zapatillazo 🇪🇸 (@LaTitaAle1) May 13, 2021

Libertad es que se permita que haya cuentas como la tuya en la que menosprecias la inteligencia de los españoles y les insultas a diario.



Delito es no pagar la Seguridad Social de tu asistente o acusar a una víctima de asesinato de violador. https://t.co/ufZVgRjHCQ — Cristina 🐍 🇪🇺 🌎 (@Chetecilla25) May 13, 2021

Lo que no es libertad es ir a actos políticos de otros a tirar piedras, y pagarles un sueldo para que lo hagan tampoco. O llamar violador a quien no lo es, tampoco es libertad. — VengodelMono (@FedeRic73731693) May 13, 2021

Tu amigo es LIBRE de pelarse, la PRENSA (mal que os joda) de hablar de lo que quiera, nosotros LIBRES de criticarlo y tú eres LIBRE de coger pataletas o de volverte a ARGENTINA y dejarnos bien anchos. https://t.co/Xwq4WK14fp — Elena Pérez 🖤 (@unadel2) May 13, 2021

Lo de hacer lo que te de la gana, te refieres, entre otras "cositas" tuyas, a esto no, condenado?

Pero no te cansas de decir gilipolleces? https://t.co/gv79fiy8yk pic.twitter.com/txtsYzuCpB — Paquito💚🇪🇸 (@PacoBerna1) May 13, 2021

Yo creo q esas tertulias las promovéis vosotros mismos desde el gobierno, para q no hablemos del atraco a autonomos, el avión de plus ultra con 53 millones de subvención, la subida encubierta y generalizada de impuestos...etc etc etc...cortina de humo no deberias quejarte. — marian (@Mariandubai) May 13, 2021

Joder lo dice el que alentaba la violencia en Cataluña y Madrid y han estado diciendo y haciendo lo que les de la gana en la sexta. Si es que hay que reírse https://t.co/EwTtA7D4q8 — Juan Luis Real (@jlreal) May 13, 2021

¿Qué derecho se supone que se ha traspasado, al hablar de la coleta de Pablo Iglesias? En comparación con difamar el honor de un difunto y no pagar la SS de su personal, por poner un ejemplo al azar, ¿cuál sería un derecho reconocido por la ley y cuál no? — Cornelio Ripio (@CornelioRipio) May 13, 2021

La chorrada del día sobre libertad de prensa para progres, según Echeminga. Desde que el chepas se ha ido, ya no es lo que era. https://t.co/Q5KSWMNzW3 — J.MªCalviño Cancela🇪🇸 (@jcalvinocancela) May 13, 2021

A juzgar por las reacciones, quizás Echenique debería dejar sus clases de Periodismo en manos de profesionales del oficio.