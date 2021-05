El inesperado "ídolo" de José Manuel Soto en el Congreso de los Diputados

El cantante José Manuel Soto no es famoso por callarse lo que piensa o por esconder sus filias y sus fobias, sino por todo lo contrario. Sin embargo, nunca antes había reconocido tan abiertamente que uno de los políticos españoles era su "ídolo" y puede que no sea el que están pensando. Se trata de Carlos García Adanero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que es una de las voces más discordantes con el Gobierno de todas las que llegan desde otras comunidades.

García Adanero tampoco se corta a la hora de decir lo que piensa desde la tribuna del Congreso de los Diputados y este miércoles, en el marco de una nueva sesión de control al Gobierno, ha firmado una de las intervenciones más aplaudidas por los críticos con la gestión de Pedro Sánchez, como el propio Soto. Analizaba las propuestas de fiscalidad del Ejecutivo afirmando que, primero, había que "definir quién es rico, porque dice el Gobierno que solo va a subir los impuestos a los ricos y que la derecha solo quiere bajar los impuestos a los ricos".

Por eso, según el diputado navarro, "hay que ponerles nombre y apellidos": "Cuando uno ve que se quiere eliminar la declaración conjunta y que el 70% de las personas que la hacen conjunta cobran menos de 30.000 euros habrá que llegar a la conclusión de que para el Gobierno todo el que cobra menos de 30.000 euros es rico", ha dicho con sarcasmo, sacando también a colación el tema del cobro de peajes en las carreteras.

"Hay ministros que no conocemos"

"Es evidente que el Gobierno va a subir los impuestos a todo el mundo", sostiene, acusando de que "cuando se les pilla intenta rectificar" diciendo que era una errata o que no es relevante: "Que no, que la gente no es tonta, que la gente sabe que si fuera por ustedes los cogían de los tobillos, los ponían ahí y les escurrían hasta que les caiga el último euro", ha afirmado entre aplausos, señalando además que la subida de impuestos no se haría para crear empleo u hacer otras cosas.

Según García Adanero, ese dinero se vendría a invertir en políticos y asesores: "Si es que no caben más asientos aquí. Hubo que ampliar porque no cabían los ministros. Bueno, pueden trabajar los ministros; pero ¡si no los conocemos! Pero si hay ministros que no han pasado por aquí, que han venido el día de la investidura, el día que se les nombró, y no han vuelto". El de UPN ha concluído pidiéndole al Ejecutivo que se "apliquen el cuento" y hagan también "sacrificios":

Nos van a crujir a impuestos a TODOS.

Pero a ellos no se les ocurre quitar algún ministerio inútil con sus hordas de asesores.



¡Todo esto será contestado en las urnas, como en Madrid! pic.twitter.com/exwdjuKx4b — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) May 12, 2021

El vídeo de la intervención del portavoz de UPN en el Congreso no ha tardado en hacerse viral y va camino de las 200.000 reproduciones. José Manuel Soto ha sido uno de los que ha querido compartirlo para darle el aplauso a su "ídolo" García Adanero:

Mi ídolo pic.twitter.com/7uJouWSYvn — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 13, 2021

Una confesión que el político navarro ha agradecido poco después también en Twitter:

¡Muchas gracias José Manuel! Es un honor. Un abrazo — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) May 13, 2021

Entre tanto zasca, la verdad es que se agradece algo de cordialidad en las redes sociales.