La inesperada confesión de Pablo Iglesias sobre los mensajes de Echenique en internet

Pablo Iglesias ha pasado por los micrófonos del programa radiofónico Buenismo Bien que conducen Henar Álvarez, Quique Peinado y Manuel Burque en Cadena Ser. En esta ocasión, el exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid no ha perreado, pero sí se ha prestado a otro juego nada habitual entre los políticos con el que ha terminado de señalar a su compañero de filas Pablo Echenique.

Además de responder a cuestiones más habituales, Álvarez le ha propuesto una partida al Yo nunca, un juego habitual entre los más jóvenes (y no tan jóvenes, admitámoslo) que consiste en beber si has hecho lo contrario de lo que afirma la persona que está haciendo una confesión. Aunque habitualmente se hace con tragos de alcohol, en esta ocasión han optado por chupitos de agua mineral.

"Yo nunca he pensado que Echenique no debería de tuitear más", ha dicho la periodista, al tiempo que todos bebían su chupito saludable. Peinado se ha apresurado a recoger el guante de la confesión de Iglesias preguntándole si es que al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados "le quitarías Twitter, ¿el 90% del tiempo, a lo mejor?". El candidato ha asentido, añadiendo que "precisamente por eso le amo".

"El Toni Cantó de la izquierda"

Iglesias ha continuado explicando que "sabéis que en el psicoanálisis está el superyó, el ello y el yo. El superyó es como una madre que le dice al ello 'para, no digas lo que estás pensando'. Pues Echenique no tiene, es todo ello. Aunque todos hacemos con él de superyó, es que le ataría todavía más para que no siguiera tuiteando", sentenció.

Por si fuera poco, el líder de la formación morada ha seguido ironizando con que, en el fondo, cree que hay un "placer libidinal" en los tuits polémicos de Echenique, que se comentan entre ellos: "Joder lo que ha puesto Echenique, ¿lo has visto?". "Es el Toni Cantó de la izquierda", ha valorado Peinado mientras que Burque confesaba que "lo peor es que cuando nos hace retuit a nosotros nos jode la tarde":

"YO NUNCA he pensado que @PabloEchenique no debería de twittear nunca más". 🥂🥂 pic.twitter.com/gbRxPQgGUI — PODEMOS (@PODEMOS) April 15, 2021

La esperadísima respuesta de Echenique no tardaría en llegar, además en el mismo tono provocativo del mensaje que le habían enviado a él a través del programa:

No sois sinceros. Si no queréis que os haga RT, ¿por qué me mencionáis? Me parece que, en el fondo, entre mis tuits y vosotros, opera ese rollo libidinal que comenta Pablo. Vamos, que os ponen cachondos. Que leéis mis tuits y os tocáis. 😏 https://t.co/pHPx4Rgz06 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 15, 2021

No sabemos si alguien se toca con los tuits de Echenique, pero creemos que no mentimos al asegurar que con ellos el portavoz sí le toca la moral a más de un tuitero que celebraría que no volviese a tuitear tal y como ha deseado Iglesias.