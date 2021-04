La pésima traducción de una reportera de 'Espejo Público' que enfurece a internet

El endurecimiento de la normativa del uso de las mascarillas en espacios públicos en todo el país todavía no ha terminado de calar en aquellos lugares donde las restricciones eran más livianas. El pasado miércoles 31 de marzo entraba en vigor la norma que obliga a llevarlas en los lugares públicos en todo momento, aunque se pueda guardar la distancia de seguridad. Hasta el momento, algunas comunidades todavía permitían no llevarla al aire libre si no había nadie a menos de 1,5 metros.

En la segunda jornada de aplicación de la medida, una reportera de Espejo Público se paseaba por la playa de la Barceloneta, en la capital catalana, a la caza de los despistados que todavía no se habían enterado de la nueva normativa. Durante una conexión en directo con el programa de Antena 3 se dirigió hasta un hombre que permanecía solo junto a su perrro, sentando en la arena y sin nadie alrededor.

La reportera se acerca para comprobar que el chico ni entiende ni habla el español con soltura, pero en vez de preguntarle en inglés, insiste: "No llevas mascarilla, ¿sabes que tendrías que llevar face mask?". "¿En inglés es posible?", contesta el joven al tiempo que su interlocutora solo acierta a repetir: "Face mask". Él, intuyendo la cuestión, pregunta a su vez: "¿El qué sobre la mascarilla? ¿Que qué pienso?".

Una traducción tendenciosa

Ante la falta de respuesta de la reportera, el chico empezó a explicar en inglés que no le gusta tener que usar mascarilla, pero que entiende "por qué es necesario" llevarla y que se trata de "una de esas cosas que simplemente tenemos que aceptar" puesto que "es un pequeño precio a pagar para que la situación sanitaria en España vuelva a normalidad", sentenció, una declaración que está muy lejos de la traducción que han hecho posteriormente.

Y es que la indignación se ha apoderado de todas aquellas personas que han visto la escena teniendo un mínimo nivel de inglés, puesto que la supuesta traducción de la reportera ha ido por derroteros bien distintos: "Nos está comentando que él no lleva la mascarilla porque no es necesario, pues llevar tapabocas cuando está aquí en la playa y cuando hay distancia de seguridad y en estos momentos tampoco hay mucha gente aquí en la playa de la Barceloneta":

En @EspejoPublico se han dedicado esta mañana a señalar a turistas que estaban en la playa sin mascarilla pero sin nadie a decenas de metros para a continuación inventarse lo que han dicho para dejarlos mal ¿No tenéis vergüenza? pic.twitter.com/izh0irNdT7 — Jose (@josdelpingar) April 1, 2021

Ni siquiera Lorena García, que ha estado presentando Espacio Público en ausencia de Susanna Griso por sus vacaciones de Semana Santa, ha aclarado que el chico no estaba diciendo algo remotamente parecido a lo traducido por la reportera e, incluso, insiste en la tergiversación considerando que "porque no le gusta, ha dicho. Bueno, otros tampoco y hay que llevarla". No es de extrañar, visto lo visto, que Twitter se haya cebado con el espacio de Antena 3:

