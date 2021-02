Los mejores 'memes' del impacto viral contra un escaparate de Barcelona

Lo que empezaron siendo manifestaciones en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y a favor de la libertad de expresión pronto se tornaron en grandes disturbios en Barcelona y Madrid, derivando en auténticos saqueos de multitud de tiendas y establecimientos comerciales. El vandalismo de la quema de contenedores y el detrozo de mobiliario urbano se les ha quedado corto a los violentos y ahora rompen escaparates para no irse tampoco de manos vacías.

Aunque en muchas ocasiones hemos echado de menos la justicia divina, el karma o la suerte —llámenle como quieran—, hay veces en que los astros se alinean y, como ocurrió este pasado fin de semana, aquellos que hacen el mal reciben su recompensa sin la necesidad de que venga otra persona a darles su escarmiento, como le ha pasado a un joven saqueador en las calles de la capital catalana.

La imagen la han captado las cámaras de la televisión pública catalana y no ha pasado desapercibida. En la secuencia de TV3 se ve a un hombre intentando acceder al interior de la tienda de Nike por la zona del escaparate, ávido de llevarse un botín. El asaltante no tarda en comprobar que sus compinches todavían no habían roto el cristal porque se lanza muy decidido y rebota contra la luna, lo que provoca su caída hacia atrás:

Que no passi desapercebut, si us plau. pic.twitter.com/fzHsWK3ewh — Марк дук 🎗 (@DuchMarc) February 21, 2021

Sea por la euforia del momento o porque el cristal estaba demasiado limpio, lo cierto es que la impactante imagen del saqueador rebotando contra el escaparate no ha tardado en convertirse en carne de meme para los tuiteros, que le han dedicado una buena retahíla de mofas doblando incluso el audio del propio vídeo:

Visto el choque en bucle es imposible no pensar en el chichón que habrá delatado al chico inevitablemente.