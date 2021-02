Íñigo Errejón 'rompe' con Pablo Echenique por Twitter tras su último ataque

Esta es la crónica de un unfollow anunciado, no les vamos a engañar, no nos ha pillado por sorpresa. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, y el líder de Más País, Iñigo Errejón, han dejado de seguirse mutuamente en Twitter con pocas horas de diferencia. Un tuit escrito por el primero el domingo, dejando en evidencia al segundo tras su paso por el programa La Sexta Noche, ha desencadenado la crisis entre ambos.

El pasado sábado Errejón acudía a la llamada de La Sexta y, entre otros asuntos, se pronunció sobre el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. En concreto, opinó sobre la intervención de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, cuando advirtió que España es el país "con más artistas encarcelados, más incluso que Irán", una afirmación que no es correcta y así lo apuntaron los periodistas en plató.

El de Más País analizó entonces que "son comparaciones que no sé si ayudan mucho, no hace falta exagerar", unas palabras que Echenique no estaba dispuesto a pasarle por alto, y más cuando el propio Errejón había dicho algo muy parecido en días anteriores. Compartiendo un vídeo elaborado por el analista de redes de la formación morada, Julián Macías, el portavoz afeó que "vale absolutamente todo para atacar a Podemos, incluso decir lo contrario de lo que tú mismo decías hace 5 minutos":

Este vídeo de @JulianMaciasT es una de las demostraciones más espectaculares que he visto de cómo vale ABSOLUTAMENTE TODO para atacar a @PODEMOS, incluso decir lo contrario de lo que tú mismo decías hace 5 minutos.



Aquí el hilo con toda la info 👉 https://t.co/dHQLCpuhtK pic.twitter.com/eh24SlTjuu — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 21, 2021

Dos horas y media después de la publicación de Echenique, la cuenta Gobierno Alerta —un bot que muy diligentemente nos va soplando los movimientos en Twitter de las cuentas institucionales y las de los miembros de las administraciones— constataba que Errejón había dejado de seguirle:

Algo más de cuatro horas más tarde, pasadas las dos de la madrugada de este lunes, la liebre saltaba en el sentido contrario:

Visto el berrinche de ambos políticos, la cascada de reacciones (humor mediante) no se ha hecho esperar:

Esto es triste. Anakin abandonando a R2D2 — Roger Abadias (@AbadiasRoger) February 21, 2021

Que raro... Parecía que todo fuera sobre ruedas entre ellos — Pablo (@Pabl0872592573) February 21, 2021

Se habrá cansado, el otro va motorizado — Imladris Elrond 🇪🇸🇪🇺🇮🇱 (@ImladrisE) February 21, 2021

Consume mucha energía, no es sostenible, como el turismo — El 7 del Madrid (@raulelsiete) February 21, 2021

Unfollow back con derrrrrape — Ola (@soundkall) February 22, 2021

No se tragan ni entre ellos. — Pedro B.Donoso (@PedroBDonoso) February 22, 2021

Estaba dolido pero esto es actuar con nocturnidad y alevosía. 😂 — Marta💚 (@Martalolailo) February 22, 2021

Son peores que los niños. — Adrián G. R. (@adrian110396) February 22, 2021

Pelea pelea pelea — CEO del Socialromanismo🌹☭ (@QVRS_) February 22, 2021

¿Habrá reconciliación o se trata de un unfollow definitivo en Twitter?