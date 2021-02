La 'despedida' de la juguetería Imaginarium que ha roto el corazón de Twitter

Imaginarium, la juguetería que ha hecho las delicias de millones de niños en todo el mundo, ha anunciado esta semana que se quedará solamente con dos tiendas en España y que ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 119 trabajadores de una plantilla de 140. Fue el pasado mes de agosto cuando empezaron a cerrar algunos establecimientos por el impacto de las restricciones, pero ahora la marca busca directamente afianzarse en internet.

"Estamos tratando de que la empresa sobreviva, pero ya no tenemos ingresos ni para pagar la Seguridad Social. Hemos estado pagando durante meses las nóminas del personas de tiendas que no eran rentables y ya no podemos seguir soportando esos salarios", ha explicado Federico Carrillo, presidente y CEO de la compañía. Al parecer su plan de viabilidad centrará sus esfuerzos en el comercio electrónico y el valor de la marca.

Las 53 tiendas que tiene en España, Portugal y México han empezado a bajar la persiana dejando imágenes como la que ha compartido en Twitter la actriz Elena Rivera. "La niña que llevo dentro se acaba de romper", ha escrito la intérprete junto a una fotografía del Imaginarium de Cádiz donde cuelga un cartel en el que se puede leer en letras de colores: "Os hemos visto crecer. ¡Ha sido un placer! Hasta siempre".

La niña que llevo dentro se acaba de romper... 😢 pic.twitter.com/KJLl7vfMZh — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) February 14, 2021

Fue en 1992 cuando el empresario zaragozano Félix Tena Comadran abrió en Zaragoza la primera tienda Imaginarium que tardó muy poco tiempo en ser un éxito y empezar a clonarse en toda España gracias a una de sus señas de identidad: las dos puertas de acceso, una para adultos y otra para niños, que se sentían al fin especiales, tenidos en cuenta por primera vez con algo, en apariencia, tan sencillo.

Ese pequeño hueco al que no estaban invitados los padres porque, literalmente, no cabían, convirtió a la compañía en un icono de nuestro país y ha logrado dejar un poso nostálgico en varias generaciones. Esto lo hemos podido corroborar en las reacciones que ha suscitado el tuit de Elena Rivera, donde muchos no han podido ni querido ocultar su pena por una infancia que ahoran ven todavía más lejana:

😔😔😔😔😔 — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) February 14, 2021

¡Jajaja! Cuando abrieron la primera a mi la puertecita me llegaba por el pecho. Soy old pero muy old 🤪🤣🤣🤣🤣 — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) February 14, 2021

Siempre me quedará la espina de no pasar por la puerta pequeña... — Emilio Vázquez (@EmiVazFutMX) February 14, 2021

Los balones de espuma que usábamos en el patio pic.twitter.com/FvAMMROryb — Piscolapis (@Espeltacte) February 15, 2021

😢 un negocio que cierra siempre nos rompe el alma, Imaginarium nos dió un concepto de jugar y aprender con calidad. — Nuria Gao (@GaoNuria) February 14, 2021

Empecé a ir a Imaginarium a comprar regalos para mis sobrinos. Todas y cada una de las veces que he entrado en una tienda suya he pensado qué guay si hubieran existido cuando era pequeña. Una lástima que desaparezcan 😞 — Ana Moreno (@safeandsound76) February 14, 2021

Que penita...recuerdos d infancia d mi hija y la ilusiòn q les hacía a los peques la piruleta q iba en el envoltorio...a veces les molaba màs q el mismo regalo!!! Y sus disfraces...esa maravilla!!! El mundo infantil ya no serà lo mismo sin @Imaginarium 😢 — 🎗Rocío Martínez🎗 (@RocMonge) February 15, 2021

Una pena. La cantidad de juguetes y cachivaches que he comprado para mis sobrinos, y alguno que otro para mí con la excusa... El detalle de ponerte una piruleta al envolver el regalo, en esa época me parecía lo más — Miguel Galán (@medvedkin) February 15, 2021

El otro día vi uno con mi primo pequeño de 2 años y quería entrar x la puerta pequeña x la q siempre he entrado yo y se me partió el corazón al sbr que nunca él podrá pasar x ahí — Pauu (@paaulamarttinez) February 15, 2021

la puertecita pequeña 💔💔💔💔💔 — lucia bernabeu✨ (@_luuciaabg) February 14, 2021

No obstante, también ha habido quien se ha ocupado de señalar culpables y dar, de paso, un baño de realidad a los tuiteros:

Si no compraseis en Amazon no cerraría. Aquí todos lloriqueando. — La Venus del Quinto ? (@venus_quinto) February 14, 2021

Es lo que pasa cuando cada vez compramos más por Amazon y menos en tiendas... — María (@Mara66540221) February 15, 2021

A todos nos da mucha pena pero esa pena no se traduce en dejar de comprar en Amazon. #sacoparaguas — Ana C. (@anaconejoss) February 15, 2021

Asimismo, muchos de los comentarios acusan a la empresa de no pagar los salarios de sus trabajadores y de no proteger los derechos laborales.