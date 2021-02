Imaginarium se queda con solo dos tiendas en España y despedirá a 119 trabajadores

La empresa de juguetes Imaginarium ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 119 trabajadores de una plantilla de cerca de 140 personas y supondrá el cierre de todas las tiendas excepto dos, según indican fuentes sindicales a Invertia.

En la actualidad, la compañía cuenta con 53 tiendas propias en España, Portugal y México. En agosto ya hubo un despido de 108 trabajadores y se produjeron más cierres de establecimientos de la juguetera por el impacto de las restricciones de la Covid. Al mismo tiempo, Imaginarium solicitó el preconcurso de acreedores dada su delicada situación económica.

Las negociaciones con los sindicatos ya se han iniciado. Sin embargo, tal y como denuncian en Invertia, han solicitado documentación que falta, así como el plan de viabilidad y explicaciones sobre la refinanciación de la deuda de la compañía, que asciende a 22 millones de euros. Al parecer, el plan de viabilidad pondrá el foco en el comercio electrónico y el valor de la marca.

“Se agarran a un plan de viabilidad presentado hace poco que desde el sindicato no vemos viable”, explican desde CCOO a Invertia. En la próxima reunión el sindicato espera que presenten la documentación y puedan empezar a negociar las condiciones de los despidos.

“Estamos tratando de que la empresa sobreviva pero ya no tenemos ingresos ni para pagar la Seguridad Social. Hemos estado pagando durante meses las nóminas del personal de tiendas que no eran rentables y ya no podemos seguir soportando esos salarios. Así que las tiendas que no sean rentables no seguirán”, explica Federico Carrillo, presidente y CEO de Imaginarium en declaraciones que recoge el ‘Heraldo de Aragón’.

La compañía ni siquiera ha podido asegurar que se puedan hacer cargo de los finiquitos e indemnizaciones de los empleados despedidos.

Las dos puertas

Este anuncio pone en relieve los graves problemas que corren algunas compañías icónicas en España. Imaginaium es una de ellas por el peso nostálgico que tiene en el consumidor.

En 1992, el empresario zaragozano Félix Tena Comadran abrió en Zaragoza la primera tienda Imaginarium, que en poco tiempo se convirtió en todo un éxito gracias a una de sus señas de identidad: la colocación de las dos puertas para entrar a sus tiendas, una para adultos y otra para niños.

Una vez consolidó su presencia en España dio el salto internacional con aperturas en Latinoamérica, Europa y Asia. Y en 2009, Imaginarium salió a Bolsa a 4,31 euros por acción, un precio por debajo de la banda que había fijado.

Sin embargo, la gestión empresarial dejó a la compañía al borde de la disolución. Situación que ha ido salvando en los últimos años gracias a la llegada de un grupo de inversores internacionales liderados por Federico Carrillo Zurcher. No obstante, la deuda no dejó de crecer y la Covid ha terminado por hundir a la compañía juguetera.