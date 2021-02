Si hablas tres idiomas, eres rico: las críticas a Ramón Espinar por su teoría "clasista"

Desde que en enero de 2019 dimitió de su cargo de secretario general de Podemos en Madrid y dejó sus escaños en el Senado y en la Asamblea madrileña, de Ramón Espinar hemos escuchado hablar más bien poco. Es cierto que, tras su marcha, se dedicó a cargar contra el reinado de Pablo Iglesias en la formación morada y también que después de las elecciones gallegas en las que perdieron su representación política en la comunidad cargó con todas sus ganas contra ellos.

Aquel 12 de julio de 2020 dijo que en Podemos había "endogamia, incapacidad para llegar a acuerdos, sectarismo" y otras muchas lindezas. No obstante, Espinar no ha vuelto a las páginas de La Jungla por el análisis político, sino por su enésima metedura de pata en Twitter. Todavía está en nuestro recuerdo aquella "mariscada" —los gallegos a aquello lo hubiesen llamado "un par de tapas"— de la que disfrutó en Galicia en la Semana Santa de 2017. Después de haber subido las fotografías a sus redes, terminó por eliminarlas tras las innumerables críticas.

Ahora, el bueno de Espinar la ha tomado con la gente que habla tres idiomas porque, para Ramón, hablar tres lenguas distintas es de privilegiados, es solo para la gente de clase alta. Así que este martes el politólogo se levantó inspirado y escribió en Twitter cargando contra "la gente que sigue que habla tres idiomas porque se lo ha currado y no como indicador inequívoco de su posición social".

Lluvia de zascas

No contento con su afirmación, en el mismo tuit quiso también sacar a colación el tema del momento y añadió que eso era "la adhesión emocional más común al rollo Andorra, 'lo que tengo me lo he currado' ergo 'si no tienes, no te lo has currado'":

Es simpática la gente que sigue creyendo que habla 3 idiomas porque se lo ha currado y no como indicador inequívoco de su posición social.



Es la adhesión emocional más común al rollo Andorra: “lo que tengo me lo he currado” ergo “si no tienes, no te lo has currado”. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) February 8, 2021

Olvidó por completo Espinar al escribir su tuit varias cosas. Por ejemplo, que buena parte de los españoles son bilingües prácticamente de nacimiento al haber nacido en comunidades autónomas donde se habla otro idioma además del castellano. Así que solamente aprendiendo, como mínimo, el inglés al que uno tiene acceso en el colegio, ya estaría. Menudos privilegios, Ramón.

Asimismo, está llamando pijos a aquellos que se han ido a buscar las habichuelas a otros países de Europa en los que no se habla español o a los que han venido de otros lugares a España, que es probable que hablen varias lenguas aunque estén en el escalafón social más vulnerable. También a los descendientes de familias plurilingües, a los estudiantes de las escuelas de idiomas, a los que se pagan un curso con el sudor de su frente y ven muchas series en versión original.

Todos ellos (y más) le han afeado a Espinar sus palabras, la chorrada que ha escrito obviando que los idiomas pueden aprenderse de muchas formas y no todas ellas pasan por ir a carísimos colegios bilingües de Madrid, ni por pagarse carísimos cursos ni por acudir a carísimos intercambios educativos porque el nivel adquisitivo de esas personas así se lo permita, Ramóń:

Es simpática la gente que sigue creyendo que está en política porque se lo ha currado y no como indicador inequívoco de su posición social.



Es la adhesión emocional más común al rollo Andorra: “lo que tengo me lo he currado” ergo “si no tienes, no te lo has currado”. — Tom (@Tomy_Rohde) February 9, 2021

Pues no te digo qué indicador es comprar un piso a los 21 años, Ramón. https://t.co/1uS9c2JXFe — Silvi 💚 (@Silvi_ta) February 9, 2021

Mi tío Rafa hablaba 5 idiomas.A los 6 años estaba repartiendo agua en la Plaza de Toros de Valencia.Trabajó en Suiza, de camarero, aprendió francés y alemán.Despues se fue de cocinero a Londres, aprendió inglés.

Además del español y valenciano.

En fin, un potentado de libro — lacajadepandora🖤🖤🖤 Mi Madrid duele ⚖🧠📚 (@Cassandracass50) February 9, 2021

Laughs in *hija de inmigrantes*. No todo el mundo aprende idiomas en academias pijas pagadas por sus padres. Los hay que escuchan castellano en el colegio y otros idiomas en casa https://t.co/iIWbqwckep — Mbilla Sekor (@mbillasekor) February 9, 2021

Hablo catalán como lengua materna, castellano enseñado en el cole, como inglés, que luego he perfeccionado leyendo, con series y películas directamente en inglés... leo algo (basiquísimo de francés) y aprendo ahora gallego por vivir en Galicia. Claro me lo he currado, no jodas. — Julio Lleonart (@juliolleonart) February 9, 2021

He aquí un pavo que no ha conocido a un inmigrante en su puta vida https://t.co/x3Ymzo8wou — Eldrichbby (@eldrichbby) February 9, 2021

Tengo 21 años, soy de familia muy humilde, de una zona muy rural d'Asturies, no tuve Internet hasta los diez años y hablo 4 idiomas a nivel nativo, otro a nivel intermedio y trato de aprender un par más. Sé que a algunos os cuesta entender que haya mundo más allá de Madrid, ⬇️ — Félix d'Asturies 🌍💛🏳️‍🌈♀️⚧️ (@HF_felix) February 8, 2021

Pues yo hablo (y escribo) perroflautés a un nivel avanzado y vengo del arroyo, cuando es bien sabido que los nativos en esta lengua tan compleja son universitarios ociosos de extracción burguesa. https://t.co/HOKprIzdkT — Díaz Villanueva (@diazvillanueva) February 9, 2021

Cuando con 8 años empecé a ir al colegio alemán 3 tardes a la semana y volvía a casa a las 9 de la noche, mi madre me decía “Cuando seas mayor, te dirán qué suerte tienes que hablas alemán y no pensarán en las horas y el esfuerzo “. — Ignacio Perera (@IgnacioPerera) February 9, 2021

*cries in emigración gallega a Suiza* https://t.co/TOL3VkGFZu — A'Brutal e Feudal (@ForSommerlund) February 9, 2021

Bueno, depende. Quienes hablan wolof y francés de origen y llegan a Europa de peques, pronto sabrán cuatro lenguas. Ser bilingüe o trilingüe es lo más habitual en la mayor parte del mundo. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) February 9, 2021

Soy pobre. No gano con las rutinas ni 150 euros al mes.

Aprendí a hablar japonés (mejorable, pero me defiendo) de manera autodidacta. No podía pagar la escuela de idioma pero me pude buscar la vida.

No es equiparable a irse a Andorra ganando 4 millones de euros, por dios. https://t.co/KxPBpJ1Lbl — Sergio (@TrainerExtreme) February 9, 2021

Lo de irte de au-pair, te suena?

Lo de irte a repartir octavillas en Dubín, o en Berlín?.

O, incluso, lo del ser autodidacta?, o ver la TV en versión original?.

Vaya exposición pública de CLASISIMO, y desprecio al esfuerzo de personas con inquietudes y curiosidad. — Arantxa CC (@arantxacc) February 9, 2021

Es, creo, el tuit más estúpido que he leído en mi vida https://t.co/IDPlZXHHO6 — R. (@Rufilancha_) February 9, 2021

Un buen ejemplo de lo que dices son Jordi Pujol y Marta Ferrusola: hablan tres idiomas (castellano, catalán y andorrano), y todo lo que tienen es porque se lo han currado... pic.twitter.com/BUr3ww6VWT — Diego de Torres (@bechoch) February 9, 2021

Hablo dos idiomas porque me lo he currado dejándome el culo como camarera en UK para llegar a fin de mes y pagar el cochambroso zulo donde vivía compartiendo con 10 personas. Ríete tu de mi posicion social https://t.co/641YW12gZZ — Abba 🌾 (@palitodejoly7) February 9, 2021

Hablo 7 idiomas, 6 de ellos aprendidos en instituciones públicas (Universidad de Málaga y Escuela Oficial de Idiomas). Mi padre camarero y mi madre ama de casa (los 2 monolingües en español). Recursos hay 20000, el que no aprende idiomas es porque no quiere (cosa respetable). — Aporta o aparta (@Carlos_macht) February 9, 2021

No necesariamente es así. Yo hablo 2 idiomas + el mío y mi familia, otra cosa no, pero humilde es un rato. Estudié a base de becas y de currar. Así que, sí, me lo he currado. https://t.co/9UDfFKmj3v — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) February 9, 2021

Existe la escuela oficia de idiomas, YouTube, curso de idiomas a 30 euros en cualquier librería y trabajos de Au Pair y similares en el.extranjero. Entiendo que todo lo que no sea un curso pagado en Oxford no entre en su cabeza. Pero hay mundo más allá. E ingenio. — 🌷RosaSG🌷 😊 📚 🇪🇺 🇪🇦 (@rosamsg1982) February 9, 2021

Muchos hijos de inmigrantes en comunidades bilingües hablan 3 o incluso más idiomas. Qué indicador de posición social es ese? https://t.co/LX9CGJmrrw — Una de Murcia ⚒️ (@UnadeMurcia) February 9, 2021

Colega, yo hablo 5 y no he pisado una clase de idiomas, se llama ser autodidacta y tener abuelos de tres países distintos.

A ver si ahora todo el que quiera cultivarse por su cuenta aún siendo pobre va a ser mal visto porque señalais donde no es 🙄 — L̶a̶u̶r̶a̶ Strego (@LauraStrego) February 9, 2021

Hablo 3 idiomas porque me lo he currado. Mi padre es camionero y mi madre panadera. Pero como eres un puto pijo, @RamonEspinar, que juega a ser de clase obrera no tienes ni idea. https://t.co/s8iGEEqUEb — Ana (@Kafki_ana) February 9, 2021

Depende.

Hijos de matrimonios mixtos.

Hijos de padres emigrados.

Personas que emigraron por razones laborales o profesionales.

Hay mucho donde elegir. La mayor competencia en idiomas no necesariamente se alcanza con prolongadas estancias pagadas en el extranjero. — Juan Sánchez (@JSanchezTorron) February 9, 2021

Perdón por hablar tres idiomas de nacimiento gilipollas https://t.co/SQHRjZXQg5 — Obayax (@_Cobayax) February 9, 2021

A ver, meniño, la posibilidad de hablar varios idiomas viene dada por la capacidad intelectual, no monetaria, y por obligación académica (no sé allí en Madrid, pero aquí en Galicia damos Inglés, Francés y hasta Portugués en los institutos. Y Gallego, sí). — Aurora Paz Viruet 🔻 (@LyraGranger) February 9, 2021

A ver, señorito, yo hablo italiano porque me fui a CURRAR a Italia, y hablo inglés, porque me fui a CURRAR a Inglaterra. Qué hablas? https://t.co/DrqKGeqOGl — Hispana (@CarmenGvu) February 9, 2021

Hablo castellano, catalán, alemán y el inglés me entiendo aunque lo hablo mal. Llevo 6 años casi sin ver a mi familia ni amigos, por estar currando en Alemania. Mi madre vive de una pensión ridicula que a duras penas le permite alquilar un piso de 30m2, me fui sin nada. — Víctor (@22VSO) February 9, 2021

Menos mal que, después del aluvión de críticas, Ramón ha querido explicarse un poco más y al menos reconocer que sus críticos tenían toda la razón:

La gente que dice que hay que salir de Madrid y que no incluyo a migrantes tiene toda la razón. Es un tuit, no una teoría general.



Se refiere más a Madrid que otra cosa y a un tipo específico de madrileño que se cuenta “hecho a sí mismo”.



Para lo demás, Twitter es así.. https://t.co/dUDVMJVDs5 — Ramón Espinar (@RamonEspinar) February 9, 2021

Y es que al final, para muchos, de derechas o de izquierdas, Madrid es el ombligo del mundo.