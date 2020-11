El inesperado elogio de Bertín Osborne a Echenique con un recadito sobre la ley Celáa

Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez han sido estos días unas de las voces más críticas con la reforma que creen que supone la ley Celáa para los centros de educación especial. No en vano, su hijo Quique es usuario de uno de ellos y conocen de primera mano la realidad de las familias que temen que cambie el día a día de sus hijos y salgan perjudicados con el nuevo texto legal aprobado en el Congreso de los Diputados la pasada semana.

El cantante publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que criticaba la ley que, lamentó, iba a "perjudicar" más que beneficiar a las personas con diversidad funcional, llegando a llamar "iluminado" a quien había puesto en marcha la reforma legal. Su argumento se basaba en que los alumnos de educación especial no pueden estar en aulas convencionales con alumnado que no tenga dificultades de aprendizaje.

Asegura Bertín Osborne que eso acabaría por convertirse en una pesadilla para ellos y que llegarían incluso a sufrir bullying, entre otras apreciaciones. Este lunes era su mujer la que intervenía en el programa Cuatro al día para mostrar su preocupación, reconociendo que en el texto no se recoge específicamente que se vayan a cerrar estos centros y que sus críticas no buscaban convertirse en "un ataque al Gobierno".

"Gracias por tus palabras"

"Quique no podría llevar un programa escolar al día (...). Necesita un enfermero que le cambie los pañales, que le den la comida en la boca. No estamos hablando de aprender matemáticas o idiomas, ¡ojalá estuviéramos hablando de eso!", dijo Fabiola, preocupada por lo que cree que podría ser un futuro nada deseable para su hijo.

Fabiola, mujer de Bertín Osborne, de la ley Celáa: "A mi hijo le tienen que cambiar el pañal, no enseñar idiomas" #CuatroAlDía23N https://t.co/JeUHDcs6u5 — Cuatro al día (@cuatroaldia) November 23, 2020

Después de su intervención fue el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, el que entró en directo para responder a los mensajes de Bertín y su mujer y tranquilizarlos a ellos y al resto de familias con hijos que precisen de cuidados especiales. Dijo entender su "angustia", pero denunció que "se están diciendo muchas mentiras".

Hizo hincapié Echenique en que el Gobierno "no va a obligar a llevar a los niños que necesitan una educación especial a un centro ordinario donde no tengan atendidas sus necesidades" porque, de lo contrario, estaríamos hablando de un Ejecutivo "cruel y malvado":

Echenique responde a Fabiola, mujer de Bertín Osborne: "No se va a obligar a niños a nadie a ir a un centro ordinario" #CuatroAlDía23N https://t.co/TRlDliVOCA — Cuatro al día (@cuatroaldia) November 23, 2020

Este martes las palabras de Echenique han encontrado respuesta por parte del cantante, que sorprendentemente le ha dado las gracias por ellas: "Supongo que igual que yo, muchísimos padres se sintieron agradecidos por tus palabras", dijo, añadiendo que "me gustaría que en otra comparecencia nos aseguraras que las ayudas económicas que se le dan a este tipo de colegios por los gastos ingentes que tienen las vais a mantener".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

"Porque si no, vosotros no cerraréis los colegios, tendrán que cerrar ellos solos", añadió. También quiso enviar un mensaje a los que afean sus contínuas críticas al Gobierno para "que vean que no es verdad y que en este momento estoy para agradecerte tus palabras". Ha finalizado su vídeo pidiendo que las familias que no puedan económicamente meter a sus hijos en centros especializados tengan las mismas oportunidades.