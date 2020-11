Las críticas al rey Felipe VI por sus 'piropos' a Vicente Vallés en el premio de la APE

El periodista Vicente Vallés recibía este miércoles de manos del rey Felipe VI el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2020 que otorga la Asoación de Periodistas Europeos (APE). En esta ocasión, ha recaído en el presentador de Noticias de Antena 3 que, precisamente, desde que empezó la pandemia ha destacado por sus incisivos discursos cuestionando la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

El monarca acudió al acto en calidad de Presidente de Honor de la APE y pronunció su discurso alabando a Vallés como "activo defensor de las libertades, del derecho de todos a una información veraz y de los valores morales de una profesión a la que engrandece su vertiente de servicio público", destacando que el periodismo lleva implícita la responsabilidad de ejercerlo "con honestidad y rigor, y con el noble afán de contribuir a generar en cada persona una conciencia cívica y una opinión libre".

Felipe VI destacó del periodista cualidades como "la independencia, la reflexión, la mesura, la profundidad, el espíritu crítico y la capacidad de incomodar desde la neutralidad", afirmando que "sus informativos televisivos invitan a pensar desde la serenidad, en un tiempo con dificultades añadidas como las que implica actualmente la terrible pandemia que sufrimos" y reiterando que "ha dado prueba de su preferencia por atender requerimientos del rigor y la ética y renunciar al estruendo perturbador".

"Un transgresor valeroso"

Continuó Felipe VI su discurso señalando que Vicente Vallés "cumple cada día con la misión de informarnos de lo que ocurre de manera rigurosa, sin voluntad de generar alarma" y que ha sido "un transgresor valeroso de esa regla instalada desde Racine según la cual 'lo principal es gustar y emocionar, de manera que todo lo demás se subordine a alcanzarlo'. Y por ello, evita interferir entre la información y sus destinatarios":

Palabras del Rey en la entrega de la XXXVII edición del Premio de Periodismo “Francisco Cerecedo” que concede la Asociación de Periodistas Europeos a D. Vicente Vallés https://t.co/IgB3NHnw3L pic.twitter.com/subIW9qGq1 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 18, 2020

El discurso del rey no habría trascendido de tal forma si Vallés no se hubiese convertido, como decíamos, en el azote del Gobierno; pero las reacciones a las palabras de Felipe VI no han dejado de sucederse en Twitter. Los calificativos dedicados al periodista han generado las críticas de políticos, periodistas y tuiteros anónimos que han publicado reproches como estos:

Hay gente a la que le gusta el periodismo que hace Vicente Vallés y gente a la que le gusta el que hace Jesús Cintora. Los primeros suelen ser de derechas y los segundos de izquierdas. Lo que pasa es que si eres Rey igual es sensato disimular más tus preferencias y tu ideología. — Pablo Echenique (@pnique) November 19, 2020

Mi enhorabuena a Vicente Vallés por el premio, pero que el Rey y Jefe de Estado elogie "tu capacidad de incomodar" es probablemente la mayor descalificación de tu capacidad de incomodar que puede hacerse. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) November 19, 2020

Luego os preguntaréis por qué no queremos monarquía. Seguid así, lo estáis haciendo genial... — Blanca (@Blanca58705072) November 19, 2020

Al Rey le gusta mucho Vicente Vallés por su "profesionalidad". pic.twitter.com/UhX8D37Yn3 — Jules (@CensoredJules) November 19, 2020

MENTIROSO........el Lacayo "agradecido" es un manipulador....y, parece ser, que ESO se premia.......vaya....... — Flor Cambeiro (@FlorCambeiro) November 19, 2020

Vicente Vallés, premiado por su "rigor e independencia". pic.twitter.com/dIMhtE9pcd — Ivanjode (@Ivanjode) November 19, 2020

Raro que no se lo diera a Inda. — Sidereal Poketrainer (@SPoketrainer) November 19, 2020

Y ese Vicente Valle podría informar sobre los actos de Corrupción de Juan Carlos el CORRUPTO? Una pregunta desde el continente Americano... — Wiston Pacheco (@soywiston) November 19, 2020

El Rey: "Buen periodista aquel que pase por mi aro" — Cabesita (@OjeteMaestro) November 19, 2020

Que vergüenza que ese señor reciba un premio, y pensar que vivís de mis impuestos.... — nombresdepapel (@nombresdepapel) November 19, 2020

El rey haciendo méritos para la extinción de la monarquía jajaja jajaja — Chelis (@ChelisVilardevs) November 19, 2020

El próximo a Marhuenda o a Inda... si total. Igual os pensáis que nos comemos los mocos. 🤣🤣🤣 — Alfonsito de Borbón y Bourbon (@DeAlfonsito) November 19, 2020

Vicente Valles recibe el premio Francisco Franco. pic.twitter.com/lydgcdC2b8 — Dandy Warhol (@unnuevoprofet) November 19, 2020

Comentarios como estos y felicitaciones a Vallés de parte de sus seguidores han conseguido que el nombre del periodista haya permanecido buena parte del día de ayer en las tendencias de la red social.