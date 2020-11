Los mejores 'memes' del fiasco del satélite español que se desvió a los 8 minutos

Hay pocas cosas más españolas que reírse de los fracasos marca España. Quizás sea por complejo de inferioridad o porque el humor es nuestro valor más preciado, pero nos frotamos las manos cuando el país protagoniza un nuevo ridículo y este martes nos han servido la carnaza en bandeja con el fracaso del cohete que llevaba al satélite español Ingenio que se desvió a los ocho minutos de su despegue.

Realmente la responsabilidad recae sobre el cohete Vega de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) encargado de transportar al satélite español y también al Taranis de origen francés, pero los tuiteros no han querido que la información les estropease una buena tanda de memes. No obstante, que no haya sido nuestra culpa no evita que la misión iniciada a las 2:52 horas, hora peninsular, se haya ido al garete.

El Ingenio está considerado como uno de los hitos de la industria aeroespacial española, que lideró su construcción y se iba a encargar durante los próximos años tanto del control de la misión como de las comunicaciones y el procesamiento de los datos que iba a proporcionar en su misión de observar la Tierra. Si todo hubiese salido bien, el satélite español se tendría que haber separado del cohete 54 minutos después del despegue y el francés 48 minutos más tarde.

Los memes menos patrióticos

Así que ahora no tendremos al Ingenio en su órbita, pero a cambio hemos constatado una vez más el ingenio (y la mala uva) de los tuiteros hacedores de memes de Twitter que han encontrado en la historia del cohete y el satélite un filón con el que no contaban: