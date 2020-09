De los pintxos a la pringá: el brutal hilo de Twitter que se burla de los platos españoles

Si creíamos que algo nos unía a los españoles, eso era el amor por nuestra gastronomía. Decir una sola palabra en contra de nuestra tortilla de patata o de nuestras croquetas puede conllevar una fuerte reprimenda. Si no lo creen, pueden buscar en internet la paella de Jamie Oliver. El chef británico se aventuró a preparar esta receta valenciana con chorizo y acabó recibiendo una tunda de insultos y comentarios jocosos que se hicieron famosos en internet.

De todas formas, parece que se nos está suavizando el humor a los españoles cuando critican nuestra cocina. Un usuario de Twitter, llamado Mönchi, ha tenido la osadía de escribir un hilo entero poniendo a caldo a nuestras comunidades autónomas y sus correspondientes platos típicos y ha salido victorioso. Su análisis ha causado sensación y más de 11.000 personas le han dado su me gusta.

Su crítica culinaria que más me gusta acumula es la que ha realizado sobre Murcia y sus afamados paparajotes. Pues bien, al tuitero le ha causado indignación que se hagan friendo una hoja de un árbol y esta ha sido la parte amable del comentario. Advierte que la hoja en sí no se come, pero que un murciano nunca te avisará para reírse de ti. "A veces te lo dicen, pero como no se les entiende, te la comes igual". ¡Pam!

Bajo estas líneas pueden deleitarse con el festival de la mala leche de este tuitero:

Hilo de ricos platos regionales por comunidades autónomas 👇 — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Cataluña

Escalivada: meten una berenjena, un pimiento y una cebolla a asar y lo hacen pasar por gastronomía.

Esta bazofia no llega ni a guarnición, porque si hay patatas fritas a ver para qué cojones quieres eso.

A restregar un tomate contra el pan también lo llaman plato típico. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Valencia

No es que la paella no esté rica, es que es divertido comprobar cómo a los puristas parece que les va la vida en indicarnos qué debe llevar y qué no debe llevar la auténtica paella. Al resto nos importa un carajo. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Murcia

Paparajotes: untan hojas de un árbol (sí, de un puto árbol) en una masa y la fríen.

Antes de comerlo hay que quitar la hoja pero si eres de fuera no te lo dicen para echarse unas risas. A veces te lo dicen pero como no se les entiende pues te las comes igual. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Andalucía

Pringá: el apaño del puchero lo trituran y lo untan en pan porque el hambre secular de esta gente hace que no desperdicien nada. Repugnante.

Manteca colorá: la grasa de asar carne también se la untan en pan.

Eso, que comen sobras. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Extremadura

Tierra de conquistadores...

Si los platos típicos de tu región se llamaran cojondongo, pipirigaña o sopicaldo ¿no saldrías por patas tú también de allí?

Los que se quedan no estoy seguro de si comen algo. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Castilla-La Mancha

La cocina manchega tiene como estandarte platos tan sofisticados como los gazpachos, que es como si una cabra se come un plato de callos y lo vomita. O el atascaburras (sí, se llama así), que es como si una cabra se come un plato de gazpachos y los vomita. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Otro gran zasca sobre la gastronomía patria se lo han llevado los madrileños. De ellos se dice que presumen exageradamente de lo deliciosa que es su agua del grifo o de lo bonito que es el cielo que se ve desde la capital. Ahora este tuitero también ha querido bajarles los humitos por presumir de que comen el pescado más fresco de España: según él, es un mito.

Madrid

En Madrid se come el pescado más fresco de España.

No te rías, hay muchos madrileños que esto te lo dicen sin inmutarse. Porque se lo creen. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Castilla y León.

El cochinillo asado, el lechazo al horno o el chuletón:

Elaboradísimos, complicadísimos, sofisticadísimos.

Putos vagos de los cojones. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Aragón

Melocotón al vino:

¿Conocéis algún otro lugar que se coma melocotón al vino de postre? Por algo será.

A la otra opción son Frutas de Aragón, confitadas. Las llevas de regalo a una casa, vuelves a los 5 años y no falta ni una. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Navarra

Se les acabó la tripa normal de embutir, cogieron una más pequeña y a ese chorizo le llaman txistorra.

Su chovinismo y la bruticie les hace beber un jarabe dulzón y repugnante porque lo hacen allí que llaman pacharán. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Por supuesto, también ha habido cera para los vascos y sus pintxos a precio de oro, las Frutas de Aragón que no triunfan nunca como regalo y la escalivada catalana que tilda de "bazofia". Sobre los catalanes, además, lanzaba el siguiente dardo: "A restregar un tomate contra el pan también lo llaman plato típico". Tampoco le gusta la sidra asturiana a la cual considera una "especie de pis" que intentan hacernos pasar por una "bebida respetable".

País Vasco

En Euskadi se come bien solo para dar la oportunidad a todos los catetos que conforman esa tierra a decir "es que allí se come mejor" cuando van de vacaciones.

A veces tienen ofertas buenas de pintxos, 3 por 6500 €. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

La Rioja

Les salva el vino porque no tienen una gastronomía muy desarrollada.

Ex castellanos, queriendo ser vascos y no llegando ni a medio navarros.

Por eso las patatas a la riojana están buenas mientras utilices patatas alavesas, chorizo de León y pimiento de Lodosa. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Cantabria

¿A quién le importa el resto de la gastronomía cántabra si lo que nos gustaría a todos realmente es que alguien le metiera por el culo a Revilla un kilo de anchoas por cada vez que aparece en televisión? — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Asturias

No puedo decir nada malo de la gastronomía asturiana.

Ojalá pudiera decir lo mismo de los asturianos.

Intentan hacernos creer que esa especie de pis que es el caldo de la manzana fermentada que llaman sidra es una bebida respetable. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Galicia

Cómo Asturias pero llevado al paroxismo; no se puede comer mejor en una tierra llena de peor gente.

Solo faltaría que se comiera mal con esa materia prima. Dios da pan a quien no tiene vergüenza.

Putos gallegos. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Baleares

El frito mallorquín es un intento de disimular con verduras el hecho de que has puesto en la cazuela los despojos del cerdo o el cordero. Repulsivo.

En Magaluf también es muy típico el fish and chips y las salchichas de Frankfurt. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Canarias

Hablaríamos de las papas arrugás (chiquitas, las que se dan al ganado en los lugares decentes) si no fuera porque hay que alertar de que allí comen gofio (puta harina tostada de maíz) como si fuera una exquisitez.

Lo disuelven en agua caliente y se lo beben. Os lo juro. — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

Ceuta y Melilla



JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAAA... — Mönchi (@__monchi___) September 22, 2020

¡Un aplauso por esta apuesta de humor más que arriesgada!