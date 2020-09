El certero análisis de los personajes de 'Oliver y Benji' que te devolverá a la infancia

"Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos". Si has sido capaz de leer esto al ritmo de la música es que tú también formas parte de alguna de las generaciones que han crecido viendo Campeones, Oliver y Benji para los amigos, una de las series de dibujos animados más míticos.

La serie, que se empezó a emitir en Japón en 1983 bajo el título de Tsubasa Ōzora, llegó a España el 5 de marzo de 1990 para grabarse en el imaginario colectivo de todo un país. Las peripecias de unos chavales que jugaban a fútbol mejor que Messi surgieron primeramente en el manga creado en 1981 por Yōichi Takahashi. El creador confesó que se había inspirado en el futbolista japonés Kazuyoshi Miura.

Oliver, el delantero estrella del New Team, compartía protagonismo con el portero imbatible Benji Price, que después se quedaría ciego. Pero otros muchos personajes destacaron hasta instalarse en nuestra memoria como Mark Lenders, Tom Baker, Bruce Harper, los gemelos Derrick o el pobre de Julian Ross, que tenía unos problemas cardíacos que acabaron de la peor manera posible y también la más épica.

La cómica biblia de personajes

No obstante, la lista de personajes de la serie no se reducía a los anteriores ni mucho menos. Había decenas de jugadores, entrenadores, amigos y familiares que ayudaron a crear el universo Campeones, una serie que alcanzó cuotas de audiencia impensables para unos dibujos en aquella época. Ahora, gracias a una cuenta de Twitter, muchos usuarios están rememorando su infancia y echándose unas risas.

Destripa Personajes (@DestripaP) ha estado describiendo a cada uno de los protagonistas con certeras pinceladas de humor y expresiones hilarantes en un hilo magistral que está arrancando los aplausos en la red social. De los más recordados a los que solo los más frikis tienen en su recuerdo. Pasen y lean:

Pues como primera serie, elijo un clasico entre clasicos. Todos nos criamos viendo semejante bodrio. Bodrio pero que en su dia nos pensabamos que era igualito que en la realidad. ¡Vamos alla! pic.twitter.com/tafdcwAk9G — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Oliver y Benji. Esa serie extrictamente real tanto en movimientos de los personajes como en las dimensiones de los campos, que eran mas largos que el nardo del negro del whatsapp. Niños que con 10 años reventaban balones contra la pared y saltaban 12 metros. Empezamos con... — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Tom Baker. Mas calidad que en una bodega riojana. Ha estado en mas equipos que el loco Abreu. Rollito un poco homosexual con Oliver, al que lo mismo le lavaba la espalda en la ducha como le daba una asistencia de 50 metros a la puta cabeza. El 11 mas mitico de la historia. pic.twitter.com/gI3rWbwDGb — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Bruce Harper. El tio mas antiestetico de la serie. Ambidiestro, igual de mal con las dos. Ortopedico. Era una tortura pero siempre lo elegian para los equipos. Inexplicable. Ha calentado mas banquillos que Aleix Vidal en el Barça. Hermano de Charlie y Alan. Cejijunto. pic.twitter.com/tEX4RN4Jd7 — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Ted Carter. Rapido como un pestañeo. Extremito habilidoso que asiste mas que una enfermera. Si Luis Suarez tuviese esos incisivos, dominaria el mundo. Forma un gran trio con Paul Diamond y Johnny Mason, y en el campo, tambien lo hacian bien. Castor. pic.twitter.com/F2O2aE96YT — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Paul Diamond. Otro del trio de plata. Polivalencia al servicio de New Team. Lo mismo te plancha un huevo que te frie una corbata. Mediapunta old school. Pasar y desmarcar, siempre desmarcar. Guapete. Se hartaria de follar si no fuese por la uniceja. Siempre me molo. pic.twitter.com/p5CnAMUN7y — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Johnny Mason. El ultimo del trio. En el San Francis metia 10 goles por partido. Fue llegar al New Team y tenia menos gol que Chendo. Oliver lo eclipso totalmente. 9 peleoncete. De noche dormia con rulos, de ahi sus rizos cuasiperfectos. pic.twitter.com/g1oxRp2KDY — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Andy Ship. ¿Que nadie tiene ni puta idea de como se llama?, tranquilos tios, para eso estoy yo. Toca 0,5 balones en toda la serie. Maldita sea, adoro su fucking flequillo. Litros de gomina para modelar semejante tupe. En sus ratos libre, entona las tres F: “feo, fuerte y formal”. pic.twitter.com/CwgePRWODt — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Bob Denver. Central titular del New Team. Con 10 años ya media 2,03m. Gigantismo diagnosticado. Parece que se va a comer al delantero y luego resulta que le pone la alfombra roja. Nacio sin ojos. Se desplaza con un sonar, como los murcielagos. pic.twitter.com/uzBehrQp0F — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Benji Price. Hostia, este cabron para hasta los tiros con un balon de futbol americano. Mas reflejos que un laberinto de espejos. Se pasa media serie lesionado del tobillo pero se la suda, sigue siendo un maquina. Niño bien que esta mas consentido que F. J. Froilan. Gorrilla. pic.twitter.com/PfjTWjXYcH — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Arthur Foster. ¿Sabeis el tipico niño que almuerza collejas en el colegio? Arthur lo tiene todo: las gafas, la voz de pito y el corte de pelo. En la serie el chaval lo intenta, pero sus limitaciones no van mas alla de intentar andar sin tropezarse. Pelo cortado con un orinal. pic.twitter.com/5ZxSntvVzE — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Alan Crockett. Mas malo que un dolor de muelas. Es mas facil mojar con el que pagando 50 pavos en el puti. Suplente de Benji mientras esta lesionado. Se mueve menos que los ojos de Espinete. Es el puto Loris Karius nipon. Marc Lenders lo noqueo de un balonazo en la cara. Colador. pic.twitter.com/7ovS6LyEVb — Destripa Personajes (@DestripaP) August 12, 2020

Jack Morris. Otro como Bruce Harper. Mas limitado que el Windows 95, pero estaba en todos los fregados. Defensivamente tenia un pase. Siempre me dio bastante asco en general, sobre todo su ceja y la X entre los ojos, que deduzco que es un grano mal curado. Asusta al miedo. Feo. pic.twitter.com/ea1VkvVCty — Destripa Personajes (@DestripaP) August 13, 2020

Oliver Atom. Palabras mayores. Mas talento que en el Louvre. Todocampista. Es el prota. Solo el mete los goles decisivos. ¿Que le rodean 5 jugadores? Pues se saca la polla y les mea en la cara. Con su novio Tom, crea una dupla magica. Tiene club de fans. Eterno capitan. 10. pic.twitter.com/bMFgLlGNsN — Destripa Personajes (@DestripaP) August 13, 2020

Roberto Sedinho. Ariete titular de la Seleçao. Como buen jugador carioca, le molaban los travestis. Sufrio desprendimiento de retina provocado por la luz de neon del puti de la fabela. Se retiro y se dio a la bebida. Muestra un interes sospechoso por Oliver. Pintas de mendigo. pic.twitter.com/9uUn8s7ohA — Destripa Personajes (@DestripaP) August 13, 2020

Danny Melow. Para mi, el personaje mas cuqui de la serie. Aun siendo el mas joven, se meaba al equipo rival entero el solo. Mejor que un dia de paga. Admiracion por Mark Lenders. DEMASIADA admiracion. Tiene tanto regate que en las tiendas se lleva el articulo y encima le pagan. pic.twitter.com/urPtknmQHM — Destripa Personajes (@DestripaP) August 13, 2020

Ed Warner. Hibrido entre portero y karateka. ¡Es un jodido karateka! Rebota en los palos para llegar a balones imposibles. Muelles en los pies. Junto a Lenders, los malotes del equipo. Paquete de Chester en la gorra para echarse un fino en el descanso. Siempre sera mi portero. pic.twitter.com/JZfQOBfIuM — Destripa Personajes (@DestripaP) August 13, 2020

Keith Coleman. Delantero aseadete que vivio bajo la sombra de Lenders. Era de esos que decias, “este mamon tiene algo...”. Con la marcha de Warner, Melow y Lenders al Toho, se le puso dura y las metia hasta con el prepucio, tanto que le clavo un chicharro a Warner. Infravalorado. pic.twitter.com/ZyotZM7xjn — Destripa Personajes (@DestripaP) August 14, 2020

Oscar Reevs. Parecido al caso de Keith. Se fue el trio al Toho y parecia un corredor keniata. Abarcaba el centro del campo de 7 campos similtaneamente. Box to box to box to box. Nacio con 4 pulmones. Apodado “el pulpo del Muppet”. Te robaba el balon, la cartera y hasta la novia. pic.twitter.com/u4szL9rz03 — Destripa Personajes (@DestripaP) August 14, 2020

Felix Green. Como los dos anteriores, mejoro sin los desertores. Su aspecto es un desproposito pero futbolisticamente era un central mas que cumplidor. Es bastatnte miope, por eso parece que va enfocando con los ojos. Siempre me recordo a Amavisca, por el pelo y por lo feo. pic.twitter.com/wBbYciQxlq — Destripa Personajes (@DestripaP) August 14, 2020

Mark Lenders. The eye of the tiger. Sus tiros rompen redes, paredes y tanques. Mas potencia que la bomba H. Los defensas rebotan al chocar. Trabaja los domingos vendiendo bragas en el mercadillo con su primo el Richar. Navaja en la media por si la cosa se pone fea. Jimenez. pic.twitter.com/xbugc9NIgD — Destripa Personajes (@DestripaP) August 14, 2020

Jeff Turner. Entrenamientos revolucionarios. Si fallabas, varazo en las costillas. Mark, ven conmigo a la playa, tu solito... Lenders mejoro su tiro del tigre a cambio de su virginidad anal... ¿Pagar una birra? Dejame un balon que la saco de gratis de la maquina. Mr Cogorzas. pic.twitter.com/EPJ03KRDkN — Destripa Personajes (@DestripaP) August 15, 2020

Steve Harts y Richard Storke. Adalides del Stampton. No son la requetepolla, pero destacan sobre la panda de indocumentados futbolisticos con los que juegan, como por ejemplo el niño rata cejijunto con claras señas de retraso mental que aparece al fondo. Bastante guapetes. pic.twitter.com/n0sGXWocgC — Destripa Personajes (@DestripaP) August 16, 2020

Jonathan Stubin. Seamos serios, el tio era un troncazo terrible, pero ponia balones de 70 metros perfectos. Mas basto que un bocadillo de lija. Los Derrick se beneficiaban de esos tierra-aire para hacer la Catapulta Infernal. Te mete una hostia y te pone a bailar. Gañanazo. pic.twitter.com/C44LmYam6c — Destripa Personajes (@DestripaP) August 17, 2020

Cliff Lennon. Delantero que acompaña a los Derrick y... Poco mas. Ojos de Milhouse. Cuando se pone las gafas, parece tenerlos de tamaño normal. El chaval corre, se desmarca, la pide, pero no se la pasa ni Cliff, se ahi su nombre. Bua, chistaco, a veces me sorprendo a mi mismo. pic.twitter.com/1qTEGa70ur — Destripa Personajes (@DestripaP) August 17, 2020

James Derrick. El y su hermano me la ponen durisima. Dos palabras: Catapulta Infernal. Lo oigo y se me hace el culo Pepsi Cola. James era el encargado de saltar 34 metros para rematar a porteria. ¿Como aterrizaba sin partirse las piernas? Cosas del Cirque du Soleil. Peito. pic.twitter.com/oX5wZ4nEUc — Destripa Personajes (@DestripaP) August 17, 2020

Jason Derrick. Y aqui tenemos al otro. Joder, en serio, ¿soy el unico anormal que casi se parte la cabeza intentando sus acrobacias? Jason impulsaba a James. Gatos hidraulicos implantados en las piernas. Entrenamientos espartanos para petarlo con la Catapulta Infernal. Risitas. pic.twitter.com/HWolTtuSgm — Destripa Personajes (@DestripaP) August 17, 2020

Peter Seik. Ojo, que no os engañe su carita de yogur, este tio maneja mas de lo que parece. Forma una gran dupla con Callahan en el Flainet. Le suda el nabo jugar de punta o centrocampista, el notas cumple con su mision mejor que 007. Pedrito. pic.twitter.com/n1rJngz0IJ — Destripa Personajes (@DestripaP) August 18, 2020

Tony Bruno. Porterito apañadete que milita en las filas del Flainet. Mas habil de lo que indica su cara de obeso, ya que su cuerpo es simplemente fofisano. Paradas de mas colores que la bandera homosexual. En realidad es del Pais Vasco y se llama Antonio Bruno Goikoetxea. pic.twitter.com/vnsw6nuHN1 — Destripa Personajes (@DestripaP) August 18, 2020

Philip Callahan. Cosa seria. The Special One. Entrenamientos al limite en la nieve. Mas carisma que Carles Puyol. ¿Como no te voy a querer? Hace de todo y todo bien. Cojones como sandias. Sus compañeros se pegan por el. Best fucking captain. Siempre en mi equipo y en mi corazon. pic.twitter.com/BU5QQH10tv — Destripa Personajes (@DestripaP) August 18, 2020

Patty. Que niña mas insufrible. Al pobre Arthur me lo tiene martirizadito, todo el dia grito para arriba y para abajo. Es una pesadilla. No tiene tono de interiores, parece que se ha tragado un subwoofer. Me da un asco importante. Si te metes con su Oliver, se pone como un miura. pic.twitter.com/mpnk4iS4OF — Destripa Personajes (@DestripaP) August 18, 2020

Arbitro. Corte de pelo de Guardia Civil andaluz. Sabes que es el arbitro por el traje, porque hacer, hace poco. Impone menos que un ceda el paso. ¿Falta de tarjeta roja? Sigan, sigan. Arbitra una media de 67 partidos diarios. Las tarjetas estan sobrevaloradas. Rafa, no me jodas. pic.twitter.com/lfIhPmBtHX — Destripa Personajes (@DestripaP) August 18, 2020

Michael Hilton. Mediocentro experto en lo que viene siendo el noble arte de tocar los cojones. El tio es bastante bueno, nadie lo duda, pero acabas el partido cagandote en sus muertos, como poco. Mas duro que el pan de anteayer. No pudo con mi Philip 😍. Hermano de Paris. pic.twitter.com/WhuyeHPSKX — Destripa Personajes (@DestripaP) August 19, 2020

Max Eagles. Joder, que puto nombre mas aerodinamico, se lo pondria a mi fucking hijo. Solo por eso ya me mola el pavo. Extremo mas rapido que un achis. Buena dupla con Hilton. Camisetita lila super hortera. En el Magestic destaca mas si cabe gracias a sus compañeros semicojos. pic.twitter.com/iytGBc5UVy — Destripa Personajes (@DestripaP) August 19, 2020

Reds Uchida. Empecemos porque tiene miga el colega. Como delantero es normalucho, de vez en cuando suena la flauta y la enchufa. Fisicamente es un puto escuerzo, no hay nada mas que verlo. Cabezon enorme, chepa y tiene menos pinta de futbolista que el Tato Abadia. Terrible. pic.twitter.com/AoP3EN5usB — Destripa Personajes (@DestripaP) August 20, 2020

Teo Sellers. Esta hecho un osobuco. Le esta pagando la universidad a los hijos del dueño del burguer del barrio. Porterazo, pero le cuesta agachar el riñon y se las cuelan entre las piernas. Tiene que cagar unas mierdas del tamaño de Andorra. No parece tener muchas luces. Gordo. pic.twitter.com/20wv57nnxv — Destripa Personajes (@DestripaP) August 20, 2020

Eddie Brikes. Entre el, Melow y Warner llevaron al Toho a la final mientras Lenders jugaba en la playita con las olas. Poca broma. Sin Lenders, la metia mas que Nacho Vidal. Lenders volvio y Eddie fue un Johnny Mason 2.0. Eddie, amigo mio, siempre tendras my fucking respect. pic.twitter.com/jxCCiqNXT0 — Destripa Personajes (@DestripaP) August 21, 2020

Stephan Malorey. Delanteraco. Trio epico con Marshall y Foyles. Tirar del equipo sin Julian Ross no es moco de pavo. Tiene conocimientos de primeros auxilios, por si a su capi le da el chungo. El tio tiene mas tablas que una empresa de palets. Muy de mi agrado. pic.twitter.com/MSaR80ey80 — Destripa Personajes (@DestripaP) August 21, 2020

Henry Foyles. Algo le pasa en los ojos, creo que es conjuntivitis. El tio es un magias. La banda derecha del Mambo tiene su nombre. Combina mejor con Malorey y Marshall que el melon con el jamon. Julian, descansa y deja correr a los que estamos sanetes. Es feucho pero me goza. pic.twitter.com/rhwzWrSw0C — Destripa Personajes (@DestripaP) August 21, 2020

Ken Marshall. Otro jugoncete del Mambo. Se escora mas a la izquierda que el PSOE. Combinaciones letales con Foyles y Malorey. Julian Ross saca pecho viendo a estos tres jugar, aunque el pecho no es su punto fuerte precisamente. Muy bueno, pero siempre fui mas de Ryu. Hadoken. pic.twitter.com/PPf9WWWdde — Destripa Personajes (@DestripaP) August 21, 2020

Julian Ross. Otra historia. Canela en rama. Calidad infinita pero duraba menos jugando que yo de resaca. Cañon de cristal. Tiempo maximo 15min para no cerrar sesion. Juega contra Oliver todo el partido y acaba hecho mierda. Fueras de juego levantando la mano. Nº14. Infartitos. pic.twitter.com/6hSxzNjLYP — Destripa Personajes (@DestripaP) August 22, 2020

Maggie Atom. Es la mama de Oliver. En el fondo siempre me dio lastima. El marido todo el dia en el puto barquito y el hijo es un anormal que solo habla de futbol. Alguna movida interracial tiene con Roberto. Ojo, que me parece guay que busque consuelo en rabo ajeno. Simpaticota. pic.twitter.com/uMksMof1oA — Destripa Personajes (@DestripaP) August 22, 2020

Michael Atom. El papa de Oliver. Marinero de alta mar. Se la suda dejar a su familia sola durante meses y que su mujer pueda zorrear con 34 tios o que su hijo se vuelva adicto al crack. Como todo buen marinero, busca calor en los brazos de un fornido grumete. La mar es muy dura. pic.twitter.com/FBVXpC9ZxV — Destripa Personajes (@DestripaP) August 22, 2020

Jil Taylor. Gano el campeonato con el New Team y se fue al Otomo pensando que iban a ser la polla con cebolla. Gran error. Palmaron contra su ex-equipo en las regionales. Defensa bastante pulcrete. Buena pareja de baile con Hilbert. Desertor. pic.twitter.com/rsLuYoCR4l — Destripa Personajes (@DestripaP) August 23, 2020

Freddy Hilbert. Su cara es un pecado de esos por los que vas de cabeza al infierno. Mas feo que pegarle a una monja. Otro que se largo al Otomo buscando oro y encontro laton. James Derrick a poco le parte la pierna. Preciosa escena. Defensa justito pero valiente. Mal trazado. pic.twitter.com/aWfgpU4cZr — Destripa Personajes (@DestripaP) August 23, 2020

Simon Garret. Nos tenemos que creer que este tio tiene 14 años. Su hijo esta en 2º de carrera. Es el Obama del Otomo. Foto en blanco y negro para la ficha. No paraba mal, pero tambien jugaba contra chavales que podian ser sus hijos. Asi cualquiera. Just For Men para disimular. pic.twitter.com/QkjHX6zJAi — Destripa Personajes (@DestripaP) August 23, 2020

Charlie Custer. Lateral derecho procedente del New Team. Tiene mas recorrido que la Ruta 66. Centro de gravedad bajo para chocar con extremitos habilidosos. Esta calvo, pero se peina el pelo hacia delante para aparentar pelazo. Balances ataque-defensa freneticos. Judas Iscariote. pic.twitter.com/usT8Wkdnpb — Destripa Personajes (@DestripaP) August 23, 2020

Patrick Everett. Otro con nombre que goza. Este cabron tenia un petardo en el culo. 100m en 1,3seg, decima arriba o abajo. El Tiro del Aguila, cosa seria. Descosia el esferico y trituraba lo que pillaba en medio. Menos precision que una carabina de feria. Pelito guay. Pestañitas. pic.twitter.com/TuH0FsZs1z — Destripa Personajes (@DestripaP) August 24, 2020

Amy Aoba. Es la novia de Julian Ross. Mas lista que el hambre. Le dice a Oliver que Julian esta jodido de la patata justo el dia antes del partido entre el New Team y el Mambo. “Dejale ganar” dice la muy parda. Si cuela, cuela. Mas sufridora que un colchonero. Muy guapeta ella. pic.twitter.com/gypELXQ5tC — Destripa Personajes (@DestripaP) August 26, 2020

Kirk Pearson. Me cago en la puta, como me ha molado este tio toda la vida. Piensalo. Tio misterioso, trajecito, pelazo, Ray-Ban aviador de las buenas y su trabajo era ver futbol para seleccionar niños que iba a tener que aguantar otro pardillo. Es mi fucking idolo. Heroe. pic.twitter.com/cGjdRTgKeW — Destripa Personajes (@DestripaP) August 26, 2020

Makoto Kitazume. Mitico entrenador del Toho. A la final sin Lenders. Con un par. Luego sufrio un chantaje psicologico del equipo en forma de “porfi, mister, deje jugar a Mark”. Aposto con Lenders, y ya sabemos que pasa si apusetas contra un gitano. Lenders jugo la final. Logico. pic.twitter.com/oh2qoK9QFp — Destripa Personajes (@DestripaP) August 27, 2020

Ralph Peterson. Le llaman “El Cura” porque se pasa el dia dando hostias. Expulsado en una serie donde no hay tarjetas. ¿El crack del otro equipo? Dejadmelo que sale en camilla. Usa el “Tiro de Navaja” con la que apuñala al rival. Causa mas dolor que un dentista. Masacrador. pic.twitter.com/Jp8Cia6Bq8 — Destripa Personajes (@DestripaP) August 30, 2020

Sandy Winters. Mide 52cm pero maneja mejor la pelota que un cocainomano la tarjeta de credito. Balones de Yuma desde el autobus que Sandy cazaba cual leona caza una gacela. Se tapa los ojos con el pelo porque es bizquisimo. Es very achuchable. Siempre me molo mucho. Peluchin. pic.twitter.com/2PaLzVZnZs — Destripa Personajes (@DestripaP) August 31, 2020

Clifford Yuma. Bestia galiana. Otro que reparte mas que el furgon de Amazon. Antiguo luchador callejero. Salvaje. Se canso de dejar a gente paralitica y se apunto a futbol para dar hostias reglamentarias. Hacia buena pareja con Oliver: Yuma pegaba y Oliver recibia. Rinoceronte. pic.twitter.com/yJdaFNM6QO — Destripa Personajes (@DestripaP) September 1, 2020

Freddy Norton. Mas vago que una alfombra. Hacia las veces de entrenador de Benji aunque nunca golpeo un balon. Se lo llevo a Alemania y al volver, hizo campeon del mundo a la sub-16 japonesa. Ole su polla ahi. Dejo el cargo por una apendicitis y a vivir de las rentas. Gozador. pic.twitter.com/gdBcriNA9E — Destripa Personajes (@DestripaP) September 2, 2020

William Baker. Odio a este hijo de la gran puta. Por su culpa, el bueno de Tom tuvo que separarse de su novio Oliver y, no contento con eso, se lo lleva a Francia, que esta a tomar por culo de Japon. Me cago en sus muertos. Eso si, pintaba unos oleos muy chulis. Patizambo. pic.twitter.com/9tU9hHWoex — Destripa Personajes (@DestripaP) September 3, 2020

Jenny. Utillera del Flainet. Se le hace el chocho kalimotxo con Philip. Normal. Se le declara con hilo invisible en una bandana. Acto seguido, se marcha a EEUU. Muy lista. Te quiero pero adios. Philip corre hasta el aeropuerto para despedirse. Es un fucking caballero. Suertuda. pic.twitter.com/bx1Qn3ccer — Destripa Personajes (@DestripaP) September 7, 2020

Evelyn Davidson. Anima al New Team junto a Patty y Susy. Sufria bullying de pequeña y es la prima de Clifford Yuma. Gran combinacion. Los abusones entraban en urgencias sin dientes y en fila india. Aconseja a Patty que se declare a Oliver pero esta pasa como de la mierda. Majeta. pic.twitter.com/Edj5lkPYdn — Destripa Personajes (@DestripaP) September 7, 2020

Susy. Tercera animadora del New Team. Bueno, de Oliver mejor dicho. Moja braga cada vez que lo ve. Va a saco a por el pero este le dice que quiere a Patty, cosa que no entiendo porque es una petarda. Es adivina, pero no predijo las calabazas de Oliver, asi que como para fiarte. pic.twitter.com/0zUMS3YUTd — Destripa Personajes (@DestripaP) September 7, 2020

Hermann Kaltz. Gañan teuton modo Dios. Aunque no lo parezca, es el constructor de juego de Alemania. Lo apodan “El Obrero”. Sera porque desayuna ladrillos. Entrena en el pueblo con fardos de 40 kilos al hombro y un balon de cemento. El palillo le otorga un extra de pueblerinidad. pic.twitter.com/S5X0JMc7fB — Destripa Personajes (@DestripaP) September 8, 2020

Franz Schester. Base de operaciones alemana. Ojo del culo ready. Vision periferica 360°. Estudios avanzados de tecnica futbolistica. Guarda el balon en una caja fuerte sin llave. Imposible robarselo. Las teutonas se mueren por sus huesos. Desprende follabilidad. Brad Pitt aleman. pic.twitter.com/mp1bVPLleH — Destripa Personajes (@DestripaP) September 9, 2020

Manfred Margus. Delanteraco eclipsado totalmente por Schneider. Johnny Mason aleman. Moreno de ojos verdes en Alemania. Bad luck my friend. Tiene un martillo en la cabeza. Testarazos con mas potencia que un Bugatti Veyron. Cuello mas ancho que el de Fernando Alonso. Torete. pic.twitter.com/5CYyxzdg0f — Destripa Personajes (@DestripaP) September 9, 2020

Deuter Müller. 16 añitos y mas embergadura que un trailer de 8 ejes. Armario empotrado. Manos como paelleras. Entrenamientos de alta montaña. Cicatriz macarra en la mejilla. Parece el portero perfecto pero por ir de superguay, Japon le clava 3 chuscas y a casita con el recado. pic.twitter.com/3khdhyeEPP — Destripa Personajes (@DestripaP) September 9, 2020

Karl-Heinz Schneider. Jugador aleman definitivo. SuperSaiyan futbolistico. Cuando tira, no se si es el “Tiro de Fuego” o un Big Bang-Kamehameha. Brutal. De parar sus tiros, Benji tiene mas callos en las manos que el culo de Alberto Contador. Apodado “El Joven Emperador”. Gogeta. pic.twitter.com/EYN6w0c5y1 — Destripa Personajes (@DestripaP) September 10, 2020

Pierre LeBlanc. Joder macho, miralo, es que me lo tiraba hasta yo. Que pelazo, que ojazos azules... Tio sensible, rosa en la mano... El novio que quieres para tu hija o incluso para tu mujer. Encima es una puta maquina futbolistica. Es amable y elegante. Autentico galan galo. 😍. pic.twitter.com/d5few9ynja — Destripa Personajes (@DestripaP) September 11, 2020

A pesar del trabajo ingente que ya ha hecho, no descartamos que la cuenta siga todavía destripando algún que otro personaje más.