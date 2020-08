La genial técnica 'ninja' de una abuela para dar dinero a su nieto sin que nadie se entere

Dentro del inventario de cosas maravillosas que hacen eternos a los abuelos hay una que sobresale por encima del resto: sus habilidades ninjas para darnos dinero sin que nuestros padres se enteren. Más común en las abuelas, se trata de algo realmente curioso: ¿por qué no nos lo daban delante de nuestros padres? ¿Cómo conseguían escabullirse para que éstos no se enterasen? ¿Formaría parte de un plan premeditado para generar aun más complicidad con nosotros?

Sea como fuere, lo cierto es que cuando estabas con tu abuela y tocaba despedirse se ponía en acción. Desaparecía para ir hasta el bolso y coger la cartera (eso lo descubrías después, claro) y volvía apretando mucho el puño y con miradas esquivas. Así, se preparaba para aprovechar el mínimo descuido de tus padres y te lo metía en la mano: "Toma, para una Coca-Cola". "Que no, abuela, que no hace falta". "Calla, niño, no digas nada".

Daba igual que fuesen 5 euros o 20, siempre era para "una Coca-Cola", según ellas, aunque te pudieses tomar 15. Tus padres vivían en la ignorancia y ella te guiñaba un ojo cuando cumplía con la misión tal y como la había planeado. Lo más curioso del asunto es que, en muchas ocasiones, el teatrillo se prolongaba durante buena parte de nuestra vida adulta.

"El arte de pasar dinero"

Esta misma semana un tuitero ha elevado la técnica al rango de arte y, a juzgar por la fotografía que compartió en Twitter, no seremos nosotros los que digamos que su abuela no es una verdadera artística. Y es que ella ha depurado tantísimo el método que ha llegado a sorprender a su propio nieto:

Mi abuela me ha regalado estos calcetines y al llegar a casa me di cuenta que tenia esto pegado. El arte de pasar dinero a los nietos sin que nadie se entere. pic.twitter.com/EHSiVpZjv3 — Carlitos (@GilCardona) July 29, 2020

Y el resto de tuiteros no han podido sino darle la razón y recordar también cómo sus abuelas hacían exactamente lo mismo:

🥺qué bonito! Hace más de 10 años cuando mi bisabuela vivía, me daba monedas para comprarme chuches o Doritos, patatas Lays, cheetos, lo que sea cada vez que iba a visitarla. Me los daba disimuladamente con una sonrisa en su cara al despedirnos 😭🥰 — Samito's (@JacquiJB1D) July 30, 2020

Como si fuera droga pic.twitter.com/5KFlctxjba — 🟡Cyber Kid 🟡 (@GeryyGaga) July 30, 2020

El otro día mi madre me dice que cuando fue a comprar al mercao, se da cuenta de que en el bolso tiene dinero que le había puesto mi tía, por que mi abuela está muy mayor y ya no puede, para darnos a los nietos. — Sr. Ale (@oldaleolo) July 30, 2020

Dios conserve a esos abuelos, aun recuerdo el mío, que en paz descanse, me preparo un arroz con leche por mi cumpleaños, y ojo que de aquellas no existía el trampantojo, y el ya camuflaba la "paguita";genio y figura!!!!! — Javichu (@Javichu_cbd) July 31, 2020

En 🇲🇽 también se da...Mi abue me daba dinero para comprarme un dulce, yo le decía que con ese dinero alcanzaba más de un dulce, a lo que ella respondía: Es para que compartas... mi abue linda, aprendí mucho de ella, ahora mi mamá hace lo mismo con mis hijos — 👣María Isabel Rodríguez (@isardzp1004) July 31, 2020

¿El detalle de meter el dinero en una bolsita impermeable por si metes los calcetines en la lavadora sin haber visto el billete? Maravilloso — Red Starlight (@Xavier_Sao) July 31, 2020

Mi abuela (90 años) el otro día me dió 20€ "para una horchata", le dije que con eso me hacía unas cuantas más y me dijo “pues las que quieras" ... y hace poco un sobre con 100€ por los servicios prestados durante el confinamiento. Son un amor!!! — 🅰️ina 🌊7️⃣ 🔻 (@N0NA1411) July 31, 2020

Que hermoso, mi abuelita cuando yo estaba en la universidad y la iba visitar al salir de casa me metía un billete a escondidas en los bolsillos. 😍 — Miguel Santos (@MiguelSantos771) July 31, 2020

La yaya: ponte bien el bolsillo del pantalon niño que lo llevas por fuera



Aparece dinero en el pantalon q no sabias que tenias — Medinv (@Medinv23) July 30, 2020

Si una abuela no te ha pasado nunca dinero como si te pasara una papelina de coca se les retira el carnet de abuela — basurero galopante (@raburfre) July 31, 2020

Mi abuela antes me daba dinero cuando iba a visitarla.

Ahora que tengo hijos, se los da a ellos y a mi no. 😐

Ha priorizado y he salido perdiendo 🤷😂 — ✨𝓓𝓪𝓿𝓷𝓮𝓻𝓮✨ (@DavnereCaelum) July 31, 2020

La mía aparecía cual ninja a mi lado con un billete y me decía “escóndelo” — 🏳️‍🌈🍒 ИBAHA 🦄🇷🇸 (@Yiyionline) July 31, 2020

jajaja que grandes l@s abuel@s 😍😍 deberían ser eternos... — jorge 💥 (@iam_jorgiko) July 31, 2020

Aunque puede que este gesto solamente se haya popularizado entre las abuelas españolas:

A ver hablo desde la perfecta ignorancia. Soy mexicana y me criaron allí hasta los casi 10 años y nunca he entendido por que aquí en España las abuelas les dan siempre dinero a los nietos. Alguien me puede explicar la razón? Es simple curiosidad 🥰 — Kenny✨ (@_dracarys96) July 31, 2020