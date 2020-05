Coronavirus: la inenarrable advertencia telefónica de una joven a su 'yo' del pasado

Desde que la literatura y el cine nos hicieron soñar con los viajes en el tiempo esta fantasía es una de las más recurrentes. ¿Qué haríamos si pudiésemos recorrer el calendario a nuestro antojo? ¿Qué nos diríamos en la infancia para evitar algunos errores en nuestra vida adulta? ¿Estaríamos dispuestos a asumir el caos de cambiar el futuro por acertar en la Quiniela o evitar un acontecimiento traumático?

Por el momento, la ciencia parece estar lejos de responder a estas preguntas, pero la creatividad sigue imaginando el viaje temporal más ansiado. La entrega más reciente nos la brinda la periodista Jimena Marcos, que ha vivido un momento mágico e inesperado al tener la oportunidad de hablar con la niña de 10 años que fue hace casi dos décadas.

Una llamada al teléfono fijo de sus padres, que no estaban en casa, le ofreció la oportunidad. Los tonos dieron paso al mensaje en el contestador, grabado por ella cuando tenía 19 años menos. El susto inicial, que le hizo colgar el teléfono, dio paso a una segunda llamada que aprovecharía para darse algunas pautas vitales: "Hola, Jimena. Soy tú, soy yo, dentro de 19 años".

"Hazte viróloga"

Constatando que "seguimos teniendo la misma voz de mierda", la Jimena del futuro le aconseja a la del pasado que se deje de "aeronáutica, periodismo y de mierdas porque lo que tenemos que hacer es estudiar biología y especializarnos en virología, ¿me oyes?". También le desvela el número del Gordo de la Lotería de 2009 para lidiar con la precarización de los científicos y llegar con solvencia hasta encontrar la cura del coronavirus.

Como no podía ser de otra forma, también le advierte de que no se enrolle con cierta persona en 2019 porque "nos va a dar muchos problemitas de inseguridad y autoestima" y se revela que heredará la nariz de su madre, pero a pesar de todo "somos la hostia, no te olvides":

hoy llamé a casa de mis padres y por primera vez saltó el contestador. al otro lado estaba mi voz de hace 19 años. colgué del susto. pero luego, obviamente, he vuelto a llamar y he hecho la chorrada qe tenía qe hacer: he dejado un mensaje para mi "yo" del pasado. pic.twitter.com/5gJsuECYBX — jimena marcos (@jimenanada) May 19, 2020

El aplauso de Twitter ha sido unánime, pero nos falta saber qué habrán pensado sus padres al ponerse el inesperado mensaje que les esperaba en el contestador cuando llegasen a casa. Esto también lo ha narrado Jimena Marcos, contenta con el resultado:

a mi padre le ha molao, qe era lo importante. pic.twitter.com/4EYhgfBZSm — jimena marcos (@jimenanada) May 19, 2020

[Más información: El 'zasca' de Espinosa de los Monteros a Echenique por la última campaña de Podemos]