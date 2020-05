Así se mofa Twitter de las protestas de los 'cayetanos' en el barrio de Salamanca

Puede parecer que los #cayetanos #covidiotas de la Núñez de Balboa protestan por no poder ir al pádel, la caza, los toros, la misa, las fulanas, la farlopa, etc.



Pero en el fondo se quejan porque, por primera vez en su vida, no tienen más privilegios que el resto. #CayeBorroka pic.twitter.com/58ohUt5sKM