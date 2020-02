El corto que ha emocionado a Pérez-Reverte: de Pixar y sobre su tema favorito

No descubrimos la pólvora si afirmamos que uno de los puntos flacos de Arturo Pérez-Reverte son los animales. Perros y gatos pueblan las redes sociales del escritor, que no duda en apoyar la adopción de las mascotas y buscarles un hogar entre sus miles de seguidores. Por eso, cada vez que se tienen noticias de un desalmado que los maltrata no duda en ponerlo en la diana y aplaude cada iniciativa en favor de los mejores amigos del hombre.

En esta ocasión, sin embargo, Reverte se ha guardado la ira para compartir en Twitter un cortometraje de animación que ha logrado emocionarlo. Y no es para menos, la historia de amistad entre un perro de una raza de las conocidas como potencialmente peligrosas y un pequeño gato callejero está contada para que los sentimientos afloren casi sin querer.

Kitbull, que así se titula la pieza animada, denuncia las penurias de los canes que se crían para peleas; pero también nos narra cada uno de los pasos que siguen ambos animales hasta que crean un vínculo y se hacen inseparables: el miedo mutuo, la complicidad, los cuidados, la protección, el compañerismo. Lecciones de vida que bien podríamos importar los humanos para nosotros:

Vamos a humedecernos un poco los ojos. Merece la pena.https://t.co/y2fXga3ciq — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 1, 2020

El famoso estudio de animación Pixar estrenó el cortometraje en enero del pasado año. Está dirigido por Rosana Sullivan y producido por Kathryn Hendrickson. Su autora confesó que la historia fluyó cuando ella estaba viendo vídeos de gatitos en Internet. Además, el estudio señaló que uno de los objetivos es condenar los estereotipos a los que se enfrentan los pitbulls, dejando claro que los humanos suelen ser más peligrosos que ellos.

"En Pixar siempre hemos pretendido unir entretenimiento y diversión con un mensaje que nos haga razonar sobre algún aspecto de la sociedad en la que vivimos", explicó la productora. En los próximos días sabremos si además de emocionarnos Kitbull consigue un Oscar, puesto que está nominado a Mejor Corto de Animación.

