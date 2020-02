El zasca que ha dejado sin palabras a Ferreras tras su visión de la apertura de la legislatura

La apertura de la XIV Legislatura en el Congreso de los Diputados ha sorprendido a muchos por la actitud de algunos políticos. Sin embargo, la sorpresa no se producía por uno de los habituales reproches entre los distintos partidos. Esta vez la noticia fue un gesto de acercamiento entre posturas contrarias.

A pesar de haberse confesado abiertamente republicanos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón y Manuel Castells aplaudían a Felipe IV tras concluir su discurso. En él había expuesto su deseo de que esta legislatura se caracterizase por el diálogo entre los políticos de las diferentes ideologías.

De todas formas, el momento no ha sido memorable sólo por el aplauso. Antonio Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, programa matinal de La Sexta, ha metido la pata mientras narraba el evento a los telespectadores. El periodista señaló a Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, entre los políticos que se negaron a aplaudir al monarca.

Sin embargo, el político de la formación morada tuvo que corregir a Ferreras poco después. Aunque admite que no aplaudió a Felipe IV, Echenique ha escrito en Twitter tirando de humor que "tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!".

Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. 😂 ¡Antonio, tío! 😂 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) February 3, 2020

El político hacía, de esta manera, referencia a la enfermedad que padece y que le incapacita para realizar dichos actos. Una atrofia muscular espinal que le supone un grado de discapacidad del 88%. Las redes, ante el comentario del presentador, han ardido:

Dice Ferreras que Echenique no ha aplaudido al rey, ¡hombre!, ¿no será que no puede? — Fernando Conesa 🔻 (@conesa_fer) February 3, 2020

Ferreras diciendo que Echenique no aplaude al Rey. Y el muy chavista no se ha puesto en pie cuando ha sonado el himno. Bolivarianos antimonarquicos..... — J (@J77201317) February 3, 2020

Ferreras diciendo que Echenique no aplaude al Rey. ¡Echenique no puede aplaudir, ni al Rey ni a nadie! ¿¿Qué le pasa, todo vale para el show y ganar audiencia?? 😓 — Luis Rueda 🔻🏳️‍🌈 (@luisrueda96) February 3, 2020

Otros usuarios de Twitter compartían un vídeo en el que, presuntamente, Echenique ignoraba a la familia real durante el besamanos. Nuevamente, los internautas han recordado a quienes compartían estas imágenes que no se trata de un desplante de Echenique, sino que su condición le impide realizar tales gestos.