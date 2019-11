De Ciudadanos al PSOE : estas son las 'playlists' que ilustran los resultados de cada partido

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que los resultados de las elecciones del pasado domingo apenas nos han sorprendido. Esta crónica de un batiburrillo anunciado vuelve a dejar en manos de una complicada negociación la formación del gobierno y, si realmente ha habido un ganador, es sin duda la ultraderecha multiplicando los votos de Vox.

Hechos los análisis más formales e incluso los más virales, a través de los memes más aplaudidos de la noche, toca seguir profundizando en otras lecturas, como la que ha hecho el periodista Guillermo del Palacio. El que fuera el responsable de los test más hilarantes en BuzzFeed ha arrancado una ovación en las redes sociales con su última ocurrencia.

La música siempre otorga un plus y la noche electoral, salvo los manidos himnos de los partidos y alguna ocurrencia casposa, estaba falta de una buena banda sonora. Así que Del Palacio ha elaborado cuatro listas en Spotify con canciones de títulos tan sugerentes que ayudan a establecer un relato más que fiable de cómo ha quedado el arco parlamentario:

He hecho unas playlists postelectorales. pic.twitter.com/zImrTDt0Qf — G. del Palacio (@13370N3) November 11, 2019

Así, en la del PSOE, se puede escuchar Joder, Pedro, Tronco, Bonito, Percal, Que no, Que no, A votar, Un momento, ¿Qué hacéis? y Así no. En la de Unidas Podemos empiezan por Vamos a llevarnos bien para seguir con Pedrito, No porque seas tú, Porque no puedo decir que no, Tampoco te flipes, Entre tú y yo, Tú también, Estás jodido, Pacto de Estado, Con cualquiera, Los dos tan felices y el contundente A tomar por culo.

Para la de Más País solo le han hecho falta cuatro canciones: Igual, Me vine, Un poquito, Arriba. La de Ciudadanos, por el contrario, es la más extensa: Me cago en todo, ¿Qué ha pasao?, Tremenda, Hostia, Caemos o volamos, Nos caemos, Seguimos, Para abajo, Ya está, Creo, Pues no, Resulta que no, Caemos, Algo más, Con las manos, Puedes contar conmigo, Los diputados.

Con cerca de 9.000 retuits, el análisis musical no ha dejado indiferentes a los tuiteros:

Me encanta la de 'Más Pais' La has clavao. — Milagroso Max (@Milagroso_Max) November 11, 2019

Qué puto grande jajajajajajajaja — Cállese viejo lesbiano (@spidilopez) November 11, 2019

Hostias, la de Errejón la has clavao.😂😂😂 — Ferbnando Martín (@Rockbledillo79) November 11, 2019

Que maravilla jajajajajaaj — Javier Román Herranz (@_romanherranz) November 11, 2019

Buenísimo — Cesáreo Martín (@ComunicatingGG) November 11, 2019

que joya, que joya — bit slash nathan (@nathanaarenskov) November 11, 2019

