La inesperada revelación de Apolonia Lapiedra en 'La Resistencia'

La Resistencia se ha convertido en un programa de referencia también para aquellos que no suelen ver el espacio de Movistar+. Y es que las hilarantes entrevistas de David Broncano, que levanta pasiones y odios a partes iguales, siempre consiguen que los titulares trasciendan el formato y lleguen a las redes sociales para ser pasto de multitudes.

Uno de los últimos fue el que dejó la actriz porno Apolonia Lapiedra cuando pasó por el plató esta misma semana. No era la primera vez que alguien del mundo de la pornografía se sentaba frente a Broncano, ya lo había hecho Jordi El niño polla, que mantiene el récord de haber sido la entrevista más vista de la historia del programa, incluso por encima de la de Piqué.

Pensando en romper todos los registros, el presentador le propuso a la actriz "hacer una escena con Jordi y Piqué juntos" para "reventar Internet", una idea que Lapiedra visualizó enseguida. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó cuando explicó en qué consistía la técnica sexual de "la batidora", con la que habría logrado "reventar" a otro actor porno: "Cuando quieras que ya se corran, no te aguantan ni un minuto".

Las dos preguntas insalvables

Sin embargo, lo más sorprendente de la entrevista llegaría minutos más tarde con las dos preguntas que Broncano siempre formula a sus entrevistados: cuánto ganan y cuántas relaciones sexuales han mantenido en el último mes. Ella confesó que acumulaba 20.000 euros en su cuenta y, en lo que se refiere al sexo, rompió algunos mitos:

"Entre mi pareja, que tengo relaciones sexuales en tríos, orgías, intercambios de pareja... He follado más en la intimidad que en el trabajo", aseguró, dejando a Broncano embobado para preguntarle: "Por lo tanto, ¿qué? ¿Cien?". Ella, sin embargo, desmintió la cifra y la bajo muchísimo: "No, hombre, te has pasado. Ponle diez, más no".

