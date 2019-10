La confesión sexual de Carolina Yuste que dejó a Broncano con la boca abierta

M. C.

Ganadora de un Goya por la película Carmen y Lola, la actriz extremeña Carolina Yuste ha acudido esta semana al programa La Resistencia que presenta David Broncano en Movistar+. Después de contestar como pudo a las hilarantes reflexiones del entrevistador, la joven no dejó a nadie indiferente en el último tramo del espacio, cuando a los invitados les toca dar cuenta de sus ingresos y hablar de su vida sexual.

Yuste no tuvo reparos a la hora de afirmar que tenía 3.800 euros en la cuenta ni tampoco al enfrentarse a describir su vida sexual durante el último mes. Lo más llamativo es que no se refirió a ninguna pareja, sino que habló de su intensa actividad consigo misma gracias al succionador de clítoris, una nueva gama de consoladores que se ha puesto de moda entre las mujeres.

"He descubierto que el succionador de clítoris es una maravilla", afirmó la actriz, añadiendo que "es una barbaridad. No es broma. El primer día me dio un ataque de risa". Broncano pedía más detalles sobre la experiencia con el aparato que llegó a comparar con "la heroína del coño". Sin duda, la de Yuste ha pasado a encabezar el podio de las mejores respuestas sobre sexo del programa:

Yuste dejó claro, además, que no necesitaba pareja porque, a mayores de contar con el aparato que ha revolucionado la masturbación femenina, "tengo un gato que me da afecto". El vídeo del momento, que el programa subió a su cuenta de Twitter, acumula más de 150.000 reproducciones y decenas de comentarios que aprueban la confesión de la actriz:

El satisfier y el womanizer creo que son lo mejor… así que ahora a tope de esfuerzo peñita. 🐧 — Pablo Talamanca (@chanante) October 14, 2019

El @Ssocialesgob de @sanchezcastejon ha planteado repartir lo en la sociedad española para acabar con el problema de Cataluña y del Valle de los Caídos... mujeres contentas y hombres preocupados por esta situación y centrando su atención en el nuevo problema #LaSentenciaARV — Ari (@Ari37710507) October 15, 2019

La eterna lucha del hombre contra la máquina 🤣 — Ignacio Rafael (@ignaciojim81) October 15, 2019

Una de mis críticas favoritas del succionador de clítoris pic.twitter.com/xHsZN4WsQh — Elsie Marina (@MarinaRuizV) October 15, 2019

Amen hermana! Satisfayer forever! 🔥🔥 — Oh Là Là (@LadyNocilla) October 15, 2019

[Más información: El gesto feminista de Berto Romero aplaudido por el público de 'La Resistencia']