Así fue el 'troleo' de un estrella Michelín a Broncano en 'La Resistencia'

La Resistencia es uno de los programas más irreverentes de la televisión española actual. Rompe con casi todos los esquemas de la pequeña pantalla e incluso -a veces- cruza fronteras que horrorizarían a Chicho Ibáñez Serrador.

Insultos al público, valices a los invitados y mucho humor son algunas de las claves que tienen enganchados a miles de personas al programa presentado por David Broncano. Los que se sientan en el patio de butacas saben perfectamente al tipo de espectáculo al que van a asistir, pero no pasa lo mismo con los invitados, entre los que podemos distinguir dos clases: los que saben a donde van y los que no.

Uno de los que mejor preparados han ido para las preguntas de Broncano ha sido Marcos Morán, regente del restaurante con estrella Michelín Casa Gerardo. A la hora de la controvertida pregunta sobre el dinero que el entrevistado tiene en el banco (cuestión que se realiza a todos los invitados) el dueño de este restaurante asturiano (y otros tantos repartidos por Europa) se tiene muy bien preparada la respuesta.

Marcos Morán 'trolea' a David Broncano en La Resistencia

Parecía que el cocinero iba a desvelar con total sinceridad el dinero que poseía. "Yo lo he traído" dijo mientras cogía una carpeta y sacaba unos papeles, como se observa en el vídeo a partir del minuto 11:55.

"Tengo tres cuentas, una que utilizo en España, otra en Inglaterra que está en libras y una en Bruselas para toda Europa" relata el cocinero ante la sorpresa de Broncano por la sinceridad de su interlocutor. Con los papeles en la mano empieza hacer cuentas hasta sumar el dinero que supuestamente posee: 4,8 millones de euros.

Mientras el público aplaudía, el presentador del programa de Movistar+ comprueba los papeles. "Un momento, un momento, no, no, no, no", grita Broncano para detener abruptamente la ovación. "Pensáis que estáis aplaudiendo a un millonario y estáis aplaudiendo a un troll que se ha impreso las cuentas del Comunio", relata el presentador.

4,8 millones sumando 3 cuentas del comunio, la verdad es que sí que tiene que estar un poco jodio, esperemos que al menos tenga buenas plantillas. — Fardo🐗 (@fardofj) 8 de febrero de 2019

La realidad es que los números que aparecen en esos papeles son las cuentas de un videojuego en el que cada jugador se convierte en gestor de un equipo virtual, que cuenta con los deportistas de la realidad. En este los jugadores compran y venden a jugadores por un valor económico virtual, lo que permite estimar un valor de tu equipo, el que muestra el invitado.

¿Quizá en el Top 3 de entrevistas? Quizá! — Vito González (@vitogz) 7 de febrero de 2019

Ante la original respuesta, Broncano declina volver a preguntar por el dinero que el chef tiene en el banco:"Como me ha hecho gracia el chiste no te voy a insistir con lo del dinero".