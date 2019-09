Mina El Hammani ('Élite') confiesa cuánto sexo ha tenido y vuelve loco a Broncano

No por manido deja de ser efectivo: El truco de David Broncano de preguntar a sus invitados a bocajarro sobre cuántas relaciones sexuales han tenido durante el verano sigue dejando esta temporada momentos de intensa verdad, como las conmovedoras confesiones de Jesus Vidal, el actor revelación de Campeones.

Sucede, sin embargo, que al pachacho le pueden romper los esquemas, especialmente cuando entrevista a una de las protagonistas de la serie más cargada de erotismo del momento, Élite. En la noche del lunes, Broncano recibía a la actriz hispanomarroquí Mina El Hammani, que interpreta el personaje de Nadia.

La joven se desenvolvió con naturalidad ante la primera de las preguntas embarazosas, la de cuánto dinero tiene: "Menos de 50.000 euros". "¿Relaciones sexuales?", desliza entonces el cómico en su interrogatorio. "Cero", responde categórica la actriz.

Recordemos que T-O-D-O suma en la pregunta del sexo. TODO. #LaResistencia pic.twitter.com/GNUdcL5zjK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 16, 2019

La declaración deja perplejo a Broncano: "¿Cero? ¿Cero rotundo? ¿En 30 días?", insiste el humorista. Le recuerda incluso que tiene derecho a no contestar, "no vaya a mentir involuntariamente", pero El Hamanni se mantiene inflexible: "Trabajo mucho, no tengo tiempo".

Pero el humorista no suelta presa: "Cuenta todo, ¿eh?", apunta; "Cuento todo", insiste la joven. Es entonces cuando el director del programa, Ricardo Castella, acude en rescate del presentador para poner el toque surrealista: "Cuenta todo, hasta ducharse fuerte por ejemplo".

No ha sido el único hito delirante del programa. "Vaya mierda. Firmo un contrato en una caja y encima tengo que contestar las dos preguntas", refunfuñaba la sufrida invitada.

3.- Mina El Hammani pic.twitter.com/8wF35vnjFA — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 16, 2019

Cosas que son difíciles de decir.



1.- Perdón, me he equivocado.

2.- Gracias.

3.- Tenías razón.

4.- Electroencefalografista.

5.- Mina El Hammani. pic.twitter.com/13kkiU0Blm — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 16, 2019

[Más información: No me creo el 'porno adolescente' de 'Élite', en mi generación éramos unos mojigatos]