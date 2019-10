Susi Caramelo, la humorista que ha enseñado los pechos para terminar un reportaje

M. C.

El pasado 30 de septiembre se celebró en Madrid el lanzamiento de un nuevo perfume de YSL Beauté amadrinado por la cantante y modelo británica Dua Lipa. Decenas de influencers y personalidades del mundo de la moda y la televisión acudieron a la cita, pero lo cierto es que todos han sido eclipsados por una reportera que no se cortó ni un pelo.

Se trata de Susi Caramelo -humorista, presentadora, actriz-, del programa Las que faltaban de Cero, de Movistar+. Su pieza sobre el evento, en la que ha terminado marcándose un topless, se ha popularizado en las redes sociales desde su emisión el pasado domingo y lleva más de un millón de reproducciones. ¿Por enseñar las tetas? No, por representarnos un poco a todos. A los que no somos influencers.

Y es que Susi abre una ventana para que entre una ráfaga de aire en el típico evento plagado de postureo. Se comporta como lo haría la gente de la calle y se atreve a decir lo que a la mayoría se nos pasa por la cabeza. Su descarado magnetismo llega a tal punto que nos da igual lo que le contesten sus entrevistados: queremos escuchar solamente sus insolentes preguntas.

"¿Pero esta qué come?"

El programa dividió en dos partes el reportaje de Susi. En la primera vemos cómo se cambia las Converse por un botín de tacón porque, claro, "la gente aquí va como muy guay". Una vez que entra en el recinto, le echa el ojo a un "cámara que está buenísimo", pero lejos de quedarse solo en el comentario, va a conocerlo y le pide que la siga en Instagram. Ya nos ha ganado para siempre. Nos representa:

El día que mandamos a @Susi_Caramelo a entrevistar a @DuaLipa supimos que habíamos creado un mostruo. #LasQueFaltaban pic.twitter.com/aS3IItLYt6 — Las Que Faltaban en Movistar+ (@lasquefaltaban0) October 6, 2019

Después de ver cómo celebraba que Dua Lipa no haya querido preguntas porque el inglés no es lo suyo, conviene señalar que, de nuevo, ha hablado por todas cuando se ha referido a británica para decir: "Tiene 24 años, ¿pero esta qué come?". Ojo, el detalle con el pendiente de Lomana también es fantasía pura.

En la segunda parte, Susi encara las entrevistas de Brisa Fenoy -"qué maja y yo criticándola"-, Topacio, Jessica Goicochea y su antigua compañera Adriana Torrebejano, entre otros. Formulando todo tipo de preguntas polémicas y haciendo los comentarios que nadie se atrevería a hacer:

Lo cierto es que se ha ganado un hueco desde ya en todas las alfombras rojas.

