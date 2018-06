Las mujeres con pechos grandes ya tienen su propia colchoneta de playa especial

Si tú no tienes los pechos grandes probablemente no entiendas que andar por el mundo con un par de tetas de más tamaño que la media no es camino fácil. Desde encontrar ropa que te cierre en ese tramo de tu cuerpo hasta dormir boca abajo en la cama pueden convertirse en misiones imposibles.

Por eso la idea de Bravissimo, una firma de lencería y bikinis para mujeres de todas las tallas, está teniendo una acogida espectacular. Se trata de una colchoneta hinchable para playa o piscina diseñada en exclusiva para mujeres con bustos de mayor tamaño.

Incorpora una cavidad a la altura del pecho para poder introducirlos al tumbarse boca abajo y olvidar esos incómodos desparrames que hacen peligrar el equilibrio sobre el flotador. Un portavoz de la empresa aseguraba en Metro que "nos encanta cuando podemos ofrecer algo para mujeres con tetas grandes que no está disponible en ningún lado".

Todo empezó como una inocentada

Bravissimo lanzó la idea de la colchoneta durante el April Fool's Day, el equivalente anglosajón a nuestro Día de los Inocentes, como una broma y sin pensar que llegarían a fabricarlas. "Tuvimos una reacción tan fantástica que decidimos intentar a ver si llegábamos a tenerlas a tiempo para el verano", explican.

La colchoneta, que se puede comprar online, cuesta 25 libras (algo más de 28 euros). A simple vista parece una colchoneta normal, pero tiene ese hueco que también podemos usar como posavasos en caso de necesidad. De momento, el éxito ya les está llegando en las redes sociales.