Así cazó Ana Pastor a un jefe del taxi en una mentira contra Cabify

Durante las dos últimas semanas, moverte por Barcelona te hacía sentir parte de una gran paradoja. La guerra del taxi y las VTCs llegó a su punto más caliente cuando los taxistas decidieron cortar la Gran Vía, mientras que las VTC montaron su propia protesta ocupando un carril por sentido en la Diagonal. Eso hizo que según dónde quisieras ir el tráfico fuese un infierno o una auténtica gloria con la mitad de los vehículos habituales.

La situación acabó cuando la Generalitat aprobó un decretazo que obligaba a contratar las VTC con 15 minutos de antelación. Ante eso, Uber y Cabify decidieron dejar de operar en Barcelona.

Con todo, el presidente de la Federación del Taxi de Madrid, Julio Sanz, acudió a El Objetivo de La Sexta con una aventurada afirmación: según él, todavía hoy se pueden contratar viajes en Cabify en la ciudad condal. El resultado fue un zasca de los que hacen temblar el taxímetro:

La pillada de de Ana Pastor que deja en ridículo al presidente de la Federación del Taxi de Madrid.Se inventa que ha pedido un Cabify, muestra una captura de pantalla falsa, miente al decir que seguían operativos en Barcelona y después dice que era de un amigo.

Aunque al principio del vídeo se le puede oír perfectamente decir "a las 4 y 26 minutos he pedido un Cabify", más tarde admite que "ha sido un compañero", justo antes de que Ana Pastor le confirme que hay varios compañeros suyos en Cataluña tratando de pedir y que "no hay manera".

Desde EL ESPAÑOL hemos tratado de hacer exactamente lo mismo, pidiendo un vehículo desde el barrio de Gràcia para que nos llevase a la Estación de Sants. Lo cierto es que no aparece ningún aviso explicando que la aplicación ya no opera en la ciudad -de hecho, Cabify tampoco mandó un correo avisándolo como sí hizo Uber-. Sin embargo, tras minutos y minutos de búsqueda, no encuentra ningún conductor.

Tratando de contratar Cabify en Barcelona.

Al probar Uber -no vaya a ser que todo haya sido un lapsus y se equivocase de aplicación-, tampoco es posible. De hecho, en este caso sí aparece un mensaje explicando que el servicio UberX -el dedicado a VTC- no está disponible en la ciudad, aunque sí otros como UberEATS, de reparto de comida a domicilio.

Intentando contratar Uber en Barcelona.

Así que no, no es posible pedirlo, a pesar de lo que algunas cuentas afines al taxi están intentando hacer creer en redes sociales, incluso después de haber logrado su objetivo de echar a las dos empresas de la capital catalana:

Te lo reservo? Ahora mismo pic.twitter.com/G83G61aeLt — 🚕taxi rider madrid🚖 (@taxiridermadrid) February 3, 2019

#ObjetivoTaxiVTC la aplicación permite en este momento pedir un Cabify en Barcelona. pic.twitter.com/oHtIkEC5gB — supermineral (@supermineral) February 3, 2019

Estas cuentas se aprovechan de la falta de claridad de Cabify acerca de su marcha de la ciudad, ya los clientes no han recibido ningún aviso al respecto por correo ni lo hacen al abrir la aplicación -un aviso que, por otro lado, no estaría nada mal-. De un primer vistazo parece que la aplicación opere con normalidad, pero no se encuentra ningún conductor.

Así que si estás esperando a que te encuentre un conductor para ir al aeropuerto, mejor no esperes más. No se pueden contratar Cabify ni Uber en Barcelona. Tendrás que pedir un taxi.

