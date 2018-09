¿Cuál es el truco de la última foto viral que te ha llegado por WhatsApp?

M. C.

Tranquilos, lo que vamos a contaros no se trata de un nuevo remake del vestido que se ve azul o gris ni nada por el estilo. Sin embargo, es un nuevo viral que está dejando a muchos con un mosqueo considerable. Y es que, para ser sinceros, parece cosa de 'brujería'.

Seguramente a muchos de vosotros os haya llegado en los últimos días una misteriosa fotografía a través de WhatsApp. El primer plano de unas uñas y unos labios pintados de color rosado junto a unas instrucciones de uso para ver cómo cambian de color a medida que vamos interactuando con ella en la aplicación de nuestro móvil.

El portal FayerWayer ha resuelto la incógnita que está hipnotizando a no pocas personas. Ojo al texto que la acompaña, que no tiene desperdicio: "Impresionante foto mágica, primera vez en la historia de WhatsApp. Creada por ingenieros de Bangalore. 1 - Cuando recibes esta foto, es de color rosado. 2 - Cuando la tocas, cambia a vino tinto. 3 - Cuando la reenvías, cambia a verde", explica el mensaje adjunto.

¿Dónde está el truco?

Pero qué es lo que pasa realmente con la imagen y por qué cambia de color. No, no se trata de ningún tipo de magia ni nada por el estilo, descartad las falsas creencias. Su explicación es sencilla, pero quizás por ser demasiado obvia no la tenemos en cuenta.

La fotografía está exportada en un formato png transparente, por lo que el fondo se va adaptando al color sobre el que se encuentre y va variando de tono a medida que vamos usándola en la app. Es decir, cuando la recibimos está sobre un fondo blanco, pero al abrirla el fondo es negro y, al reenviársela a otra persona, es verde. De ahí su 'mágico' cambio de tonalidad.