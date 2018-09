Cepillos de dientes machistas, el regalo de una universidad a sus alumnas

Tras el mes vacacional de agosto todos los niños, adolescentes y jóvenes fueron regresando a las clases, también en el Reino Unido. En las universidades resulta bastante común encontrarse con un pack de bienvenida que incluye distinta información sobre el nuevo centro, horarios, ofertas de los alrededores y productos promocionales. Hasta aquí lo más o menos común: las marcas se dirigen a sus usuarios afines gracias a la permisividad de las instituciones educativas. Pero lo que ocurrió en Sussex ha puesto en pie de guerra a los padres.

La Universidad de Sussex, en el Reino Unido, recibió a los estudiantes esta semana para el comienzo del nuevo curso. A todos se les entregó un pack de bienvenida con distintos artículos y promociones, pero fue el dirigido a las chicas el que terminó levantando la polémica. Y no es para menos: una oferta promocional en un posavasos mostraba la imagen de una mujer echando espuma por la boca mientras en el reverso tenía escrito un mensaje con un claro doble sentido relacionado con las felaciones y la ingestión de semen.

Los primeros padres que hicieron pública su queja hacia el sexista pack de bienvenida que recibieron sus hijas publicaron las fotos, y sus comentarios, en el portal "Mumsnet", una comunidad y foro de opinión especializado en ofrecer ayuda parental. La imagen del posavasos ofrece un mensaje claramente sexista y de cosificación de la mujer. Con el agravante de estar dirigido a jóvenes estudiantes.

En el mensaje del posavasos, donde se promociona una empresa de kits dentales que envía packs a domicilio de manera periódica (Brushbox), se puede leer:

"Tanto si escupes o tragas como parte de tu (doble) rutina bucal diaria, pon tu salud dental en piloto automático con Brushbox".

Posavasos promocional entregado a las estudiantes de la Universidad de Sussex Mumsnet

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del mensaje y de la foto con la que Brushbox se promociona en la universidad de Sussex. La propia universidad ha tenido que dar explicaciones, también la unión de estudiantes. En un comunicado publicado en Twitter, la Unión de Estudiantes de Sussex se desmarca del mensaje sexista de los packs de bienvenida alegando que ellos no tienen nada que ver. Como comentan en un comunicado, los packs de bienvenida estudiantil forman parte de paquetes promocionales de Dig-In, una empresa especializada en este tipo de promociones. Los packs no son exclusivos de los estudiantes de Sussex, forman parte de una campaña estudiantil en las universidades de Reino Unido.

Aparte del posavasos, el pack de bienvenida estudiantil de la polémica incluía un cuenco de fideos, una dosis de detergente y una porción de café instantáneo. Desde la Unión de Estudiantes de Sussex aseguran que se pusieron en contacto con la empresa Dig-In para que no vuelvan a incluir promociones que hieran la sensibilidad de los universitarios.