El 'ejemplar' castigo de una madre a su hijo acosador

Cuando tus hijos sufren bullying la impotencia se apodera de ti, pero ¿qué pasa cuando es tu vástago el que intimida a sus compañeros? Esta madre estadounidense ha tomado una decisión muy polémica para darle un escarmiento a su pequeño después de escuchar cómo les llamada "estúpidos" e "idiotas" a otros niños.

La idea que tuvo esta madre avergonzada fue pintarle una camiseta a su hijo con la frase "soy un matón" y obligarle a ir con ella al instituto el pasado viernes. La historia y las fotografías del muchacho han trascendido porque ella misma las ha publicado en su cuenta de Facebook y, de ahí, han saltado a los medios.

La mujer, que acabó borrando el post después de las críticas que ha recibido, explicó que no buscaba ridiculizar a su hijo con ello, sino "llegar a los padres de cualquiera de los niños que mi hijo pudo haber intimidado para que cada uno de ellos recibiese una disculpa". El adolescente, que estudia quinto en Greenleaf Elementary de Splendora (Texas), aseguró que había aprendido la lección.

"Ya trata mejor a sus hermanas"

"Quería saber lo que había aprendido y me dijo: 'aprendí que no me gustaba cómo me hacía sentir y no quiero que nadie más se sienta así por mí'", reconoció su madre. No obstante, en el centro escolar se reunieron con sus padres algunos maestros y el orientador para conocer de primera mano por qué llevaba esa camiseta.

Los padres explicaron la historia, haciendo hincapié en que "no le vamos a edulcorar la vida". El orientador acompañó al chico durante toda la jornada escolar y seguirá manteniendo reuniones con la familia para gestionar el problema. Su madre, sin embargo, ha querido quitarle hierro al asunto sosteniendo que "sobrevivirá. Ya ha tratado mejor a sus hermanas. Ya ha tratado mejor a sus primos. Ha aprendido de esto, es todo lo que importa.