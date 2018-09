Se casan en un zoo y las caras de suegra de este oso les roban el protagonismo

Una boda diferente es lo que todo el mundo busca hoy en día, hasta tal punto que casi parece que una tradicional es lo más alternativo que se puede hacer. En busca de esa "diferencia" ya casi mística con la que todo el mundo quiere hacer una boda única -total, para que luego su divorcio se idéntico a todos los demás-, una pareja de Minessota decidió celebrar su boda en un zoológico, donde contaron con un inesperado invitado que acabó por robar el protagonismo.

Para un fotógrafo, algo así es un gran regalo. Normalmente las bodas no son el trabajo que más ilusión les hace, aunque lo cobran bien, a nivel artístico no suelen dar grandes satisfacciones ¿pero una boda en un zoo? Esa oportunidad no podía perderse, por lo que procedieron a realizar distintas fotos con varios animales. Y una de ellos ha alcanzado la fama viral.

Todo comenzó cuando el novio compartió una de las fotos en Reddit, donde el animal tenía la misma cara que pone una suegra cuando no le acaba de gustar el marido que ha elegido su hija. Parece ansioso por que se diga eso de "quien tenga algo en contra de este matrimonio que hable ahora o calle para siempre".

Es más o menos la cara que pone el personaje de Hugh Grant que siempre ha estado enamorado de Julia Roberts cuando esta se casa con Mel Gibson al principio de la película.

Viendo el éxito de la fotografía, el fotógrafo decidió publicar otras dos en las que el animal parece estar pensando algo como "Maldita sea, Marge, ¿no has encontrado un tipo mejor?"

No ha sido la única boda reciente que se ha viralizado debido a un animal. Este fin de semana también hemos visto como otra, en la que Bruce, un perrete de Colorado (EEUU) se ha convertido en absoluto protagonista por culpa de su duelo, Timmy, que decidió vestirlo para la ocasión. Al fin y al cabo el animal iba a ser su padrino.

No queremos saber quién eran los testigos de esa boda...