¿Puede un tractor adelantar a un tren? En Teruel todo es posible...

Teruel es un lugar mágico, tanto que algunos creen que no existe. Y existe, aunque en ocasiones pasen cosas mágicas. Cosas tan mágicas y absurdas como que un tractor sea capaz de adelantar a un tren. Sí, a un tren, aquella maravilla técnica que asombró en el siglo XIX siendo capaz de conectar las dos costas de EEUU en pocos días, haciendo de el salvaje oeste un poco menos salvaje. Pues bien, en este vídeo vas a ver ese hito tecnológico siendo adelantado por uno de esos malditos vehículos agrícolas que te desesperan en la carretera.

El vídeo fue grabado el pasado 24 de agosto, y aunque parezca que en algún momento todo va a cámara lenta, no es eso, lo que va lento es el tren:

Un tractor es mas rápido que el tren a Teruel.Y no, no es una exageración, lo ha comprobado la plataforma Teruel Existepic.twitter.com/BNY2iN5fNH — Teruel Memes (@TeruelMemes) September 15, 2018

Según ha explicado Sergio Martínez en una entrevista con el Diario de Teruel, la idea surgió durante una sesión de fotos que el colectivo Teruel Existe hizo para el diario El Mundo, durante la cual, para sorpresa de todos los presentes, vieron cómo el tren era adelantado por un tractor, momento en el que decidieron grabar el vídeo.

Para mayor cachondeo, el día del rodaje tuvieron que esperar, ya que el tren llegó con media hora de retraso, algo que, explican, es habitual. Concretamente el vídeo está en grabado en la entrada de Navarrete Del Río, donde hay una limitación de 30 km/h debido al mal estado de la vía.

"El tractor está parado cuando llega el tren" explica Martínez, "que viene desde Calamocha, está aparcado a mano derecha y le da tiempo a coger fuerza para superar al tren. Y cuando el otro tren viene en dirección contraria, hacia Calamocha, también estaba parado, arranca y le da tiempo a adelantarlo, unos segundos más adelante ya se ve que sobrepasa al tren". Y no, no es Fernando Alonso quien conduce el tractor -Fernando Alonso no adelantaría ni al tractor- el veloz tractorista es el alcalde de Torrijo del Campo, Ricardo Plumed.

Siendo tan lento el tren y tan visible, podrían aprovechar y esponsorizarlo. En Teruel parece que saben bastante de esto: