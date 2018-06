Los conserjes pueden ser lo mejor de una universidad y esta historia lo muestra

A las buenas personas les acaban pasando cosas buenas y, si no es así, su entorno ya se encargará de tomarse la justicia divina por su mano, como estos estudiantes de la Universidad de Bristol que han coseguido emocionar a uno de los trabajadores de su facultad ayudándole a cumplir un sueño.

Herman Gordon, auxiliar de limpieza en la universidad británica, recibió de los estudiantes 1.500 libras (1.695 euros). Los jóvenes habían recaudado esa cantidad a través de una página web para que el hombre y su esposa pudieran viajar hasta Jamaica a ver a su familia, que no visitan desde hace años.

Fue este martes cuando los estudiantes le entregaron el dinero, que Gordon recibió entre lágrimas de emoción. Dicen de él que tiene una "energía positiva" que siempre contagia a todo el mundo de su alrededor: "es la felicidad personificada".

El propio Gordon explicaba a la BBC que procura mantener alejadas las "vibraciones negativas" porque "estos jóvenes están estudiando, no debe haber vibraciones negativas a su alrededor". "Son agradables conmigo, les reconforto y los bendigo a todos", asegura. Junto al dinero, los jóvenes habían puesto una nota: "nos hemos unido para darte un regalo especial, es nuestra forma de agradecerte. Que tengas un excelente verano".

También añadían que "nos gustaría agradecerte por toda la energía positiva que nos has transmitido a lo largo de estos años. Has iluminado muchos de nuestros días y queremos que sepas que te queremos y apreciamos". El conserje llegó a Reino Unido en 1967, cuando tenía 15 años, y hace cuatro que no ve a su familia jamaicana. Este verano, además, cumple 23 años de matrimonio con su mujer Denise.