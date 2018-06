La ridícula caricatura de Anna Gabriel pintada para exigir su "libertad"

A veces la intención no es suficiente y menos en el campo del arte. Y es que para pintar un buen retrato hay que tener destreza con los pinceles y no solo la mejor de las voluntades. Si no que le pregunten al Casal Despertaferro de Reus y a su mural dedicado a la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel.

La obra, que se puede apreciar en una de las calles de la ciudad tarraconense, pretendía ser un homenaje a la política que huyó a Suiza el pasado mes de febrero, pero lo cierto es que cualquier parecido de la pintura con su rostro real es pura coincidencia.

De hecho, el propio colectivo ha bromeado en Twitter con el resultado de su obra, en la que piden "libertad" para ella y escriben que "nunca caminará sola". "Anna Gabriel ya nos perdonará. Tenemos más buena intención que talento", tuiteaban:

Fue este sábado cuando se pintaba el mural de homenaje a la dirigente de la CUP con un resultado que muchos comparaban con el famoso Ecce Homo de Borja y que incluso ha dado para algún meme, como este de El Jueves:

Desde el Casal Despertaferro explicaban desde su cuenta de Twitter que su intención era "hacer un homenaje a Anna Gabriel y al resto de represaliados" pero, reconocen, "no tenemos demasiado talento artístico". Además, aclaran, también han promovido la acción para "repintar algunos murales que el españolismo había dañado".