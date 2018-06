La increíble voz de esta niña de 13 años está sorprendiendo al mundo

Courtney Hadwin durante su actuación en el concurso. Got Talent

Courtney Hadwin tiene tan solo 13 años, pero si solo nos guiásemos por su voz nadie lo diría. Ha participado en el America's Got Talent y, a pesar de la timidez con la que se presentó al jurado, minutos después estaba haciendo un derroche de madurez y poder sobre el escenario que ya quisieran para sí muchos de los artistas del panorama internacional.

Entonando la mítica Hard to handle de Otis Redding, la pequeña se transformó en una suerte de reina del blues, desgarrando la voz y realizando movimientos que, en seguida, llamaron la atención de los jueces, entre los que se encuentra una de las ex componentes de la Spice Girls, Mel B.

Su actuación dejó boquiabiertos a público y jurado. Otro de los juces, el actor Howie Mandel, no dudó en afirmar que "¡Oh, Dios mío! No eres de este planeta, eres de otra tierra. Eres la nueva Janis Joplin”. Y no era para menos, su parecido con la dama blanca del blues era obvio:

El vídeo que el programa colgó en su cuenta de Facebook ha sido compartido más de 6.000 veces y cuenta con 64.000 visualizaciones. Ya estamos deseando ver a la pequeña gran artista en su próxima actuación.